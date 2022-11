Termina con il punteggio di 44-71 in favore dei lupi virtussini, il match disputato dalla BPC sul parquet del PalaElettra contro il Pescara Bk, nell'incontro valevole per la 5^ giornata del campionato nazionale di serie B girone D. Una gara in pieno controllo dei cassinati sin dai primissimi minuti di gioco, guidati dalla sapienza tattica e tecnica della cabina di regia guidata dal capitano, Michael Teghini, e Flavio Gay, dal fosforo e dalla qualità delle bocche da fuoco rossoblù, Kekovic e Milosevic, dai rimbalzi e dall'energia di un encomiabile, Matteo De Leone, e dall'indispensabile apporto dalla panchina degli straordinari Paunovic e Brigato, coadiuvati dal gruppo dei giovani classe 2003-04, Arrighini, Truglio e Frizzarin. Una prestazione corale sontuosa, con un risultato mai in discussione, e una difesa arcigna e intensa per tutti i 40' di gioco, capace di concedere agli avversari soli 44 punti, frutto di impegno e organizzazione tattica.

Dopo i 17 punti concessi agli avversari nel primo quarto, difatti, sono stati in sequenza, solo 6, 10 e 11, i punti realizzati progressivamente nel secondo, terzo e quarto periodo da Pescara, che, al contrario, subisce la perfetta prestazione offensiva cassinate, che trova in Milosevic, Kekovic, Gay e De Leone, i principali terminali con rispettivamente 15, 14, 12 e 11 punti.

Eloquente anche la differenza a rimbalzo, nella voce statistica degli assist e nella valutazione complessiva di squadra: 31-46, 6-19 e 36-87, la differenza tra i due team nelle principali voci del tabellino di gara precedentemente citati.

Numeri di un match che, nonostante alla vigilia non fosse assolutamente semplice, alla luce delle due vittorie conquistate dalla squadra abruzzese con Teramo e Corato e delle difficoltà incontrate da un team importante come Caserta nella vittoria campana dello scorso 9 ottobre, ha saputo portare evidenza a tutti di una Cassino coesa e con grande carattere, in grado di portare a casa una vittoria netta con una prestazione di gruppo fantastica.

Una gara senza storia, che proietta con fiducia e consapevolezza, la formazione della Città Martire al doppio turno casalingo in programma nelle prossime due settimane con Corato e Bisceglie, per continuare nel percorso di crescita intrapreso, e per provare ad accrescere in maniera progressiva le ambizioni tecniche e di classifica che questa squadra ha la possibilità di raggiungere con il passare delle settimane.

Appuntamento, dunque, per i lupi cassinati, il prossimo sabato 5 novembre, per l'incontro tra le mura amiche contro i Lions Bisceglie.

Pescara Bk 2.0 - BPC Virtus Cassino 44-71 (17-27, 6-11, 10-16, 11-17)

Pescara Bk 2.0: Davide Pucci 13 (2/5, 2/3), Simone Campoli 8 (3/5, 0/5), Domenico Fasciocco 7 (2/4, 1/3), Constantin Maralossou 6 (3/8, 0/2), Leonardo Del Sole 4 (2/3, 0/2), Alberto Del Prete 4 (1/1, 0/1), Baye Modo Seye 2 (1/2, 0/0), Andrea Grosso 0 (0/1, 0/1), Loris Masciopinto 0 (0/2, 0/5), Manolo Perella 0 (0/0, 0/0), Robert Marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Andrea Capitanelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Simone Campoli 9) - Assist: 6 (Davide Pucci, Andrea Grosso 2)

BPC Virtus Cassino: Jakov Milosevic 15 (6/7, 1/3), Lazar Kekovic 14 (6/7, 0/2), Flavio Gay 12 (2/6, 2/9), Matteo De Leone 11 (5/10, 0/0), Michael Teghini 7 (2/3, 1/3), Davide Frizzarin 5 (2/2, 0/0), David Paunovic 3 (0/2, 1/4), Alessio Truglio 3 (0/0, 1/3), Filippo Arrighini 1 (0/1, 0/0), Kevin Brigato 0 (0/3, 0/2), Michele Pacitto 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 39 12 + 27 (Matteo De Leone 10) - Assist: 19 (Flavio Gay 4)

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)