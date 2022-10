Tutto pronto, in casa BPC, per la 5^ giornata del campionato nazionale di serie B girone D, nella sfida che vedrà impegnata la formazione allenata da coach Roberto Russo, sul campo del PalaElettra del Pescara Basket. Un incontro che vedrà opposti due roster a pari punti in classifica e con un percorso assolutamente opposto, con i ragazzi rossoblù protagonisti di due vittorie nelle prime due partite contro Monopoli e Salerno, e di due sconfitte contro Avellino e Roseto nelle ultime due gare di campionato; al contrario, i ragazzi di coach Cova, dopo aver perso i primi due incontri ufficiali della stagione contro Bisceglie e Caserta, hanno saputo immediatamente rifarsi con due vittorie consecutive contro Teramo, in casa, e Corato, lontano dalla mura amiche.

Opposta alla squadra di coach Russo, pertanto, ci sarà una formazione che viene da un brillante periodo di forma, almeno da un punto di vista dei risultati; un roster, quello abruzzese, costruito e votato soprattutto alla parte difensiva, piuttosto che a quella offensiva, con soli 63 punti segnati di media per gara, con circa il 35% al tiro da 2 punti e il 30% da 3, e 68 punti concessi agli avversari per incontro.

Una squadra giovane, intensa, senza nomi altisonanti, ma con ragazzi dalle grandi ambizioni: Del Sole, top scorer del roster con quasi 14 punti realizzati per gara e 8 rimbalzi catturati, Maralossou, 13 punti per gara per lui, Fasciocco, Pucci, Masciopinto, Seye e Del Prete, accompagnati e guidati da due chiocce e uomini di grandi esperienza per la categoria, come Capitanelli, protagonista in maglia Amatori Pescara della promozione di qualche stagione fa in serie A2 al fianco proprio di un componente del roster rossoblù, Flavio Gay, e Andrea Grosso, play/guardia dalle grandi doti di gestore del gioco e finalizzatore offensivo.

Per Cassino, dopo due settimane che non hanno visto raccogliere risultati alla formazione di punta della città martire, sarà tanta la voglia di riscattarsi e di ritornare alla vittoria, su un campo difficile, certo, dove Pescara venderà cara la pelle e vorrà conquistare la terza vittoria consecutiva per conquistare punti importanti in classifica, ma dove non saranno ammesse scuse.

"Andiamo incontro ad una sfida difficile e complicata dopo aver patito due sconfitte contro due super squadre come Roseto e Avellino" il commento nella presentazione del match del "DS" della BPC Virtus Cassino, Alberto Manzari.

"Il calendario sicuramente non ci ha agevolato in questo inizio di campionato, ma per noi questo deve rappresentare uno stimolo per fare sempre meglio e superare gli ostacoli duri che questo campionato ci pone davanti. Pescara sarà un altro test impegnativo e difficilissimo. Sono una squadra che gode di un ottimo stato di salute, con un roster giovane e in fiducia, che in casa ha la capacità di potersi esaltare e di ben figurare. Noi cercheremo dal canto nostro di risollevarci da due prestazioni per certi versi opache, ma che comunque ci hanno visto lottare al cospetto di due formazioni, ripeto, toste e che lotteranno per le prime posizioni della classifica; sarà una partita sicuramente divertente per il pubblico, piacevole e dagli importanti contenuti tecnico-tattici. Siamo pronti a viverla e a giocarcela nei migliori dei modi".

Appuntamento, dunque, al PalaElettra di Pescara alle ore 18:00 odierne (domenica 30 ottobre), per la palla a due di BPC Virtus Cassino - Pescara Basket.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus BPC Cassino)