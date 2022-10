Continua lo spettacolo della Serie B, mentre si avvia pian piano verso la prossima sosta del campionato. Infatti il calcio giocato vedrà uno stop a causa del Mondiale in Qatar 2022 che si disputerà questo autunno. La scelta della Fifa è dovuta all'impossibilità di giocarlo in estate a causa delle alte temperature che colpiscono il paese. Ecco che quindi si è reso necessario inserirlo verso la fine di quest'anno, in modo da permettere l'inizio dei vari campionati e l'abbassamento delle temperature. I bookmakers e gli esperti del settore hanno provato a tirare le somme prima dell'avvio del torneo, individuando in Brasile e Francia le favorite per la vittoria finale. Anche i pronostici sui Mondiali di www.wincomparator.com/it-it confermano questa tendenza sulla competizione dell'anno, strizzando l'occhio proprio ai Galletti di Didier Deschamps.

Qatar 2022 bloccherà dunque i principali campionati, soprattutto per quanto riguarda le serie maggiori. Anche la Serie B sarà inclusa oppure la vedremo in campo nel mese di novembre e dicembre?

La Serie B in campo nonostante il Mondiale

Inevitabilmente molti campionati a causa del Mondiale si fermeranno, vista l'assenza di molti giocatori. Il calcio nazionale si ferma per dare spazio alla prestigiosa competizione della Fifa vinta 4 anni fa dalla Francia, chiamata a ripetersi. La Serie A, ad esempio, tornerà in campo il 4 gennaio dopo l'inizio della sosta fissato per il 14 novembre. E la Serie B? Il secondo campionato d'Italia si fermerà, ma non per molto e non per il Mondiale! Infatti la Lega ha deciso di continuare a giocare nonostante il grandissimo evento che terrà il mondo incollato allo schermo.

Anch'essa si fermerà il 14 novembre, per riprendere il 26 dello stesso mese, sei giorni dopo l'inizio del Mondiale, per permettere una serie di amichevoli tra le nazionali che non prenderanno parte alla spedizione in Qatar. Questa sicuramente può essere una buona occasione per mettere ancora più in risalto lo spettacolare palcoscenico della B che, ogni anno, si arricchisce di club e prestazioni uniche.

Le squadre sotto la lente di ingrandimento

Sono tantissimi i club che saranno al centro delle attenzioni dei media, in particolar modo il Frosinone, leader della classifica. Spazio anche per il Genoa, big di questo campionato e che si trova in lotta per la testa della classifica, speranzoso di ritornare in Serie A, dove ha sempre dettato legge.

Occhi puntati anche sul Cagliari, che fino a questo momento ha disputato un campionato anonimo, viaggiando a metà classifica. I sardi puntano alla promozione diretta, ma importante è arrivare ai play off per poter ritornare nel massimo campionato italiano.

Delusione e attesa, invece, nei confronti del Palermo, anch'esso la grande speranza della Serie B 2022/23. I siciliani fino a questo momento non hanno inciso come loro solito, ritrovandosi nei bassi fondi della classifica. La sosta per il Mondiale accende i riflettori sul loro cammino e chissà che questo periodo non sia decisivo per la risalita del Palermo. La promozione diretta risulta difficile, ma i play off restano ancora abbordabili.

Infine anche Ternana e Parma sono i club che possono stupire nel mese di novembre e dicembre. In particolar modo il club dell'Umbria può insidiare Frosinone e Genoa per il comando della classifica, è un avversario da non sottovalutare e che in questa prima parte di stagione si è rivelato essere molto ostico.