Dopo lo stop nella gara d'esordio contro la corazzata bianconera in quel di Sora, la Pallacanestro Colleferro, presieduta dal frusinate Angelo Appolloni, ospita tra le proprie mura, la formazione del Borgo Don Bosco Roma, ancora in cerca di vittorie. Pronti via è la compagine di coach Spinelli ad aprire le marcature con quattro punti di Silvestri, per i padroni di casa a segno Chelucci: 2-4. Si segna poco in questo avvio di gara. A 5:15 siamo in parità: 6-6, ma un parziale ospite di 0-6 porta coach Semprucci a chiamare il primo time out. Al rientro il 2 su 2 ai liberi di Dinatale sposta il punteggio sul 6-14. Russo realizza dall'arco e mantiene i suoi a contatto (11-16), ma un Dinatale sugli scudi ricaccia indietro gli avversari.

Chelucci fa bottino pieno in lunetta, costringendo i romani a chiamare time out, con 1:54 ancora da giocare. Partita dai toni molto accesi con una prima frazione di gioco chiusa sul 21-26, dopo la bomba di Chelucci e i tre punti di Russo.

Si riprende con le due formazioni molto aggressive, lottando su ogni pallone. Del neo entrato Husam la prima registrazione a referto, replica il capitano Mattoccia riportando la situazione in parità (26-26) dopo poco più di due minuti di gioco. I neroarancio chiudono bene le maglie in difesa, con gli ospiti che muovono la retina, con il tiro dalla lunga distanza di Pallone, solo dopo centottanta secondi (26-29).

In campo molto nervosismo, con Borgo che, grazie ad un ispirato Dinatale, si porta in vantaggio in doppia cifra, a poco più di un minuto dalla sirena che manderà le compagini negli spogliatoi (34-45). Ultime battute caratterizzate da diversi errori da ambo le parti, fissando il tabellone sul 34-46, dopo l'uno su due ai liberi di Renzi.

Rientrati sul parquet Telesca aumenta subito il distacco, ma i padroni di casa son sempre lì, accorciando nuovamente le distanze con il duo Russo-Lisica che realizzano dieci punti in fila (44-52). Botta e risposta e qualche errore di troppo, portano la gara sul 46-58 a metà periodo, ma il solito Dinatale, coadiuvato da Silvestri, tengono a distanza i colleferrini (+17). Il tecnico Semprucci cerca di interrompere il ritmo avversario con un time out.

I romani però approfittano del loro momento positivo, portando il divario a 21 lunghezze (49-70). La Pallacanestro Colleferro reagisce con Lisica (miglior marcatore dei suoi con 23 punti a fine gara) che prima fa due su due in lunetta e poi realizza dal campo. La tripla di Amendola e i due centri a cronometro fermo di Esposito, ci fanno andare all'ultimo giro di orologio sul 55-74, con i padroni di casa costretti a rincorrere.

Nell'ultima frazione, si continua ancora colpo su colpo, con Renzi da una parte e Miranovic dall'altra: 57-76. Il periodo scorre tra attacchi e contrattacchi, e a suon di triple arriviamo a metà periodo con le due squadre sul 62-86. Mattoccia fa registrare a referto cinque punti, replica Chelucci con un tiro dall'arco, ma il tecnico al coach neroarancio manda gli ospiti in lunetta che non realizzano, lasciando il punteggio sul 70-86. I padroni di casa reagiscono con un parziale di 8-0 rubando palloni su palloni.

A pochi secondi dalla fine, il quinto fallo attribuito a Lisica, da spazio a Kesar, finora in panchina. Alla sirena finale, il tabellone recita 80-91, con la Pallacanestro Colleferro ancora a quota zero punti in questa seconda uscita stagionale, posticipando così l'appuntamento con la prima vittoria. ''Pecchiamo di inesperienza in certe situazioni, alzando l'intensità forse troppo tardi'': queste le parole del tecnico casilino a fine gara. Colleferro: Kesar, Russo 17, Esposito 2, Cetkovic 2, Shchegolev, Chelucci 17, Miranovic 4, Husam 10, Lisica 23, Mattoccia 5, Setic, Karac. Coach: Semprucci.