Una sfida difficile ma che promette grande spettacolo, quella che attende la Virtus BPC Cassino nella terza giornata del campionato nazionale di serie B girone D, si gioca al Pala Del Mauro contro la Del.Fes Avellino.

Una partita dagli importanti valori tecnico-tattici in un ambiente che sicuramente non farà mancare tutto l'affetto e il supporto alla squadra di coach Benedetto, che attenderà la formazione cara al presidente Leonardo Manzari. Una Virtus che viene da un'ottima settimana di lavoro e da altri giorni di attività in palestra che hanno registrato un ulteriore passo in avanti nel percorso di miglioramento tracciato da coach Russo la scorsa estate.

Al cospetto di capitan Teghini e compagni, però, ci sarà una formazione fortissima, allestita sicuramente per viaggiare nelle zoni nobili della classifica del girone D della serie B targata Old Wild West. Sarà un match che rivedrà opposte anche vecchie conoscenze virtussine, una su tutte l'airone Niccolò Petrucci, protagonista nella stagione 2017-18 della vittoria del campionato proprio all'ombra dell'abbazia. Ad affiancare l'ex ala piccola rossoblù, ci saranno la coppia di playmaker, Vitale e Arienti, affrontati già la scorsa stagione dalla truppa cassinate, rispettivamente con le maglie di Torrenova e Forio d'Ischia, le guardie Marra e Caridà, al loro secondo e terzo anno in maglia Avellino, il giovane Bianco, prodotto del settore giovanile avellinese e lo scorso anno anche lui, come Vitale, protagonista di un'ottima annata in terra siciliana a Torrenova, e, per finire, i lunghi Carenza, Valentini, Venga ed Eliantonio, pronti a fornire punti, intensità, rimbalzi e qualità, alla pallacanestro frizzante di coach Giovanni Benedetto, vera ed autentica istituzione sulla panchina di diverse formazioni di serie B e altrettante volte vittorioso nel terzo livello dei campionati nazionali italiani. Appuntamento sul parquet alle ore 18:00 odierne.