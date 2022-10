È stata la classe Supersport 600 ad emettere, dopo l'atto conclusivo di Imola, i verdetti del Campionato Italiano Velocità 2022: Armando Pontone, in pista con i colori del Bike&Motor Racing Team, ha concluso la stagione conquistando uno straordinario terzo posto nella classifica generale; 151 i punti totalizzati dal pilota cassinate che, complice un weekend che ha rasentato la perfezione, ha compiuto il sorpasso decisivo ai danni di Pusceddu per aggiudicarsi l'ambita posizione.

«Per me - ha affermato entusiasta il classe '92 - è un sogno che si realizza. Davvero, ancora faccio fatica a crederci perché giovedì ero a 31 punti di distacco dalla terza piazza. Chiaramente ho continuato a lottare perché l'aritmetica me lo permetteva, ma le possibilità affinché tutto questo potesse concretizzarsi erano minimi. Adesso, invece, mi trovo a festeggiare un traguardo incredibile che mi ripaga dei sacrifici profusi negli anni. Essere tra i primi tre piloti italiani mi riempie di orgoglio».

Sul weekend di gara vissuto, Armanduk ha analizzato: «Sono partito subito bene già nelle libere, infatti nella Q1 ho chiuso al secondo posto prendendo un bel ritmo. Poi nella Q2 ho registrato un buon terzo posto che mi ha proiettato bene verso gara1. Qui eravamo tutti raggruppati con sorpassi ravvicinati, però ho stretto i denti arrivando a podio e questo mi ha fatto sperare in modo positivo per la domenica. In gara 2, grazie ad alcune modifiche sulla rapportatura prima della corsa, ho guadagnato velocità e mi sono sentito davvero forte. Purtroppo, però, abbiamo avuto un problema al cambio ed il team ha dovuto fare un grandissimo lavoro per sistemare tutto. Nelle prime fasi della corsa mi sono ritrovato quinto, poi dopo il sesto giro ho accelerato portandomi a ridosso della seconda posizione ed il podio conquistato mi ha permesso di chiudere la stagione al terzo posto».

Un'annata densa di soddisfazioni, impreziosita dal costante supporto della "Pontone big family": «E' bello definirla così perché aiuta a rendere ben chiara l'idea di quanto sia stato fondamentale e prezioso il sostegno di tutti gli sponsor. Senza di loro non avrei mai potuto gareggiare nella massima competizione tricolore del motociclismo, per cui li ringrazio di cuore così come ringrazio il mio staff tecnico e tutte le persone che lavorano a fari spenti dietro le quinte per portarmi ad essere performante in ogni campo. Grazie di cuore, ovviamente, alla mia famiglia ed alla mia ragazza Leila perché l'amore incondizionato che mi regalano ogni giorno è linfa vitale per alimentare i miei sogni. Con la testa sono già proiettato alla prossima stagione, a breve ci saranno informazioni importanti a tal proposito».