Dopo la bella vittoria esterna sul campo di Monopoli, è arrivato il momento del primo incontro ufficiale tra le mura amiche del PalaVirtus, per gli uomini di coach Russo, che sono pronti ad accogliere sul parquet del palasport di viale De Feo, la corazzata campana della Virtus Arechi Salerno. Team allenato da coach Di Lorenzo, la formazione allestita in estate dal ds Pino Corvo, ha visto cambiare di parecchio la conformazione del roster rispetto allo scorso anno, con gli unici due superstiti della scorsa stagione, rappresentati dall'ala grande Rinaldi e dalla guardia Moffa, che lo scorso anno iniziò l'annata agonistica con il team cassinate per poi trasferirsi in quello blaugrana; ai due prodotti scuola Rimini, sono stati affiancati giocatori di grandissimo spessore ed esperienza per la categoria, come Bottioni, il capocannoniere del girone D della scorsa stagione Giovanni Laquintana, Alessio Donadoni, ala piccola ex Pavia, Dario Zucca, reduce da una strepitosa stagione con la maglia di Torrenova, per finire con Ernesto Beatrice, playmaker con alle spalle diverse esperienze in terra campana.

Completano il roster i prodotti del settore giovanile Loíq, Capocotta, Peluso, Caporaso, Kader e Piacente.

In casa BPC settimana di lavoro a ranghi pieni con tutti gli uomini rossoblù regolarmente a disposizione per la partita di domani.

Arbitreranno il match, i signori CASSIANO GIANLUCA e DI GENNARO DARIO di ROMA (RM).

Appuntamento per la palla a due alle ore 18:00 odierne, dunque, per questa seconda gara di campionato tra BPC Virtus Cassino e Virtus Arechi Salerno.

Aggiornamenti live sul risultato dell'incontro sui canali social dei due club; diretta della partita sulla piattaforma di live streaming LNP PASS a partire dalle 17:45.