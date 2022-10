La Serie C Gold del Lazio è ai nastri di partenza e la Scuola Basket Frosinone è pronta a iniziare la sua nuova avventura. La società del capoluogo ciociaro si presenta per la prima volta nella sua storia al via del massimo campionato regionale e lo fa, come da tradizione, con una rosa composta prevalentemente da giovani del suo vivaio.

Il gruppo verrà guidato in panchina dal confermato Francesco Calcabrina, coadiuvato nuovamente da Alfonso Gattabuia. Il capitano sarà il veterano Renato Rocchi, insieme a lui confermati anche Giorgio Stazi e Giacomo Efficace, senior solamente sulla carta visto che anche loro sono giovanissimi. In estate la Scuba ha ingaggiato l'ala argentina Federico Mansilla e la guardia Filippo Serra. Per il primo si tratta dell'esordio assoluto in Italia, dopo una carriera trascorsa in larga parte nella massima serie del suo Paese di origine. Il secondo, invece, vanta esperienze anche in Serie B e nelle ultime stagioni è stato fra i realizzatori più prolifici del Lazio in ogni categoria in cui ha giocato. Al loro fianco inserito un altro prodotto del vivaio frusinate, Simone Pagliarella, classe 1998. La restante parte della rosa è composta dagli under della Scuba e del Basket Academy Veroli che saranno impegnati anche nei vari campionati giovanili con la maglia gialloblù.

Si preannuncia una stagione lunga e impegnativa, al termine della quale cinque delle 20 squadre al via accederanno al nuovo campionato Interregionale 2023-24, mentre le restanti 15 avranno il diritto di partecipare alla Serie C Unica che ingloberà Gold e Silver a partire dal prossimo anno. La formula prevede due gironi da dieci squadre con gare di andata e ritorno, poi altri nove confronti con le formazioni dell'altro gruppo per stilare la classifica finale. Un torneo che si preannuncia estremamente competitivo, con tante squadre che hanno investito molto alla ricerca di un piazzamento nella Top Five. Fra queste anche la prima avversaria dei ciociari, Palestrina, alla quale i ragazzi di Calcabrina faranno visita domenica 9 ottobre alle 18 nella giornata inaugurale del Girone A. I ciociari si troveranno di fronte un quintetto che per diversi anni ha giocato da protagonista in B, andando più volte vicino alla promozione in A2. Di quel nucleo i prenestini hanno mantenuto alcuni giocatori chiave, su tutti gli esterni Rossi, Rischia e Molinari, aggiungendo alcuni giocatori cresciuti al Pala Iaia e poi migrati verso altri lidi. Fra di loro anche il centro Augusto Cara, protagonista con la Scuba nella stagione 2019-20, quella chiusa anzitempo causa pandemia, quando Frosinone veleggiava nelle zone altissime della C Silver.

Ora all'orizzonte una grande esperienza in Gold, presentata dal presidente Antonio Efficace: «Abbiamo scelto di disputare questo campionato con l'obiettivo di far misurare i nostri giovani a un livello ancora più alto dopo le buone risposte avute nella scorsa stagione. Ci presentiamo con tanto entusiasmo e voglia di crescere ulteriormente, pur sapendo che ci attende un percorso molto difficile, lungo il quale cercheremo di fare il meglio possibile». Una stagione alle porte che sarà importante sotto molti punti di vista per la Scuba: «Abbiamo scelto di investire sull'efficientamento energetico del nostro impianto nell'ottica di un contenimento dei costi a medio-lungo termine grazie all'impiego del fotovoltaico. Le prime settimane di questa annata ci hanno restituito ottimi numeri nel settore minibasket e nel femminile, inoltre saremo nuovamente presenti in tutti i campionati giovanili, partecipando ai tornei Gold con Under 19 e Under 17».

IL ROSTER

1 Federico Mansilla (1987 – Ala); 2 Filippo Rago (2005 – Guardia); 3 Mattia Iaboni (2003 – Play); 5 Leonardo Lepre (2003 – Ala); 6 Daniele Manchi (2005 – Ala); 7 Giacomo Efficace (2002 – Guardia); 9 Giorgio Stazi (2000 – Ala); 10 Renato Rocchi (1981 – Play); 11Giovanni Viglianti (2007 – Guardia); 14 Filippo Serra (1995 – Guardia); 15 Francesco Magliocchetti (2005 – Ala); 16 Simone Pagliarella (1998 – Ala); 18 Federico Fontana (2005 – Play); 21 Mamadou Senghor (2005 – Centro); 30 Lorenzo Lepore (2004 – Ala);