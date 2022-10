Pescosolido è pronta per accogliere la prova d'apertura del più importante circuito di ciclocross del Centro Sud: il Circuito Laziale Ciclocross, forte di sei prove dislocate in quattro province del Lazio. La challenge fuoristrada è stata ideata lo scorso anno da un gruppo di società laziali che si sono consorziate per l'organizzazione di tutte le tappe. Dalle 5 prove dello scorso anno si è passati alle 6 della stagione in avvio con la possibilità nello scorrere del calendario di portarle addirittura a 7. L'appuntamento per domenica 9 è in località Prato di Pescosolido con la prima edizione de "La Ciociarissima Cross - Memorial Renzo Cancelli".

Dalla denominazione della gara si comprende bene che gli organizzatori sono gli attivissimi dirigenti dell'Asd Ciclisti Sorani con in testa Gianni Bruni e Riccardo Venditti. L'evento si svolge con il fattivo patrocinio dell'Amministrazione comunale di Pescosolido e la collaborazione del pool di società che, fanno parte del Circuito Laziale Ciclocross: Punto Bici Aprilia, Aurunci Cycling Team, Fun Bike, Corridori per Sempre, Team Centro Italia e Pedale Apriliano. Si comincerà di buon ora con il ritrovo fissato in località Prato di Pescosolido alle ore 8 per la verifica tessere a cui seguirà alle 9 la riunione tecnica. Le partenze delle varie categorie saranno così scaglionate: ore 9,40 Juniores - JMT – Master fascia 2 e 3 – Donne; ore 10,30 Open Uomini – Master fascia 1; ore 12.00 Giovanissimi G6 e ID; ore 12.20 Allievi-Esordienti M/F. Durante il programma verranno inserite anche le due premiazioni: alle 11.30 quella delle prime due partenze e alle 13 quella delle ultime partenze. In chiusura la tradizionale cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità locali e dei rappresentati della FCI regionale. Dopo Pescosolido il CLC farà tappa il 1° Novembre a San Lorenzo Nuovo in provincia di Viterbo per l'organizzazione del Team Centro Italia del vice presidente regionale Pierangelo Brinchi. Si andrà poi in provincia di Latina a Gianola di Formia il 27 novembre nella gara organizzata dall'Aurunci Cycling Team. Il circuito tornerà di nuovo in Ciociaria l'11 novembre con la tappa di Atina, valida anche come Campionato Regionale, organizzata dalla Fun Bike del presidente provinciale Roberto Soave. La penultima tappa del "CLC" si svolgerà il 22 gennaio a Formello in provincia di Roma e metterà in palio la maglia di Campione Regionale per la categoria Esordienti 1° anno. Chiusura di circuito il 5 febbraio ad Aprilia con la gara organizzata dal Pedale Apriliano, prova unica di campionato provinciale per le società della provincia di Latina.