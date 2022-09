Manca davvero poco all'inizio dell'attesissimo Mondiale in Qatar. La competizione più importante organizzata dalla Fifa vedrà il fischio di inizio il 20 novembre, con la sfida inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Si tratta probabilmente dell'edizione più discussa degli ultimi anni, a causa della scelta di giocarla in autunno. Il motivo? In estate le temperature nella nazione araba superano i 50 gradi, rendendo praticamente impossibile organizzare match. Ecco che da qui nasce la decisione di giocarlo tra novembre e dicembre, con conseguente divisione dei campionati e coppe in due parti.

C'è tanta voglia di scoprire quali saranno le squadre ad aggiudicarsi l'ambito trofeo, fino a questo momento detenuto dalla Francia di Pogba e Mbappé. Grande assente sarà l'Italia di Roberto Mancini: per la seconda volta consecutiva gli Azzurri non si sono qualificati, nonostante la vittoria a Euro 2020 che aveva visto trionfare proprio i ragazzi allenati dall'ex tecnico di Inter e Manchester City.

Gli esperti stanno già iniziando a dire la loro su chi vincerà il Mondiale: su www.sportytrader.it è possibile trovare pronostici e consigli su chi puntare per la vittoria della competizione. Al momento la favorita sembra essere il Brasile, seguita da Francia, Inghilterra e Argentina. A sorpresa gli inglesi si piazzano tra le favorite, dopo la retrocessione in Serie B nella Nations League e le non brillantissime recenti prestazioni. Vedremo se ci saranno delle sorprese oppure i pronostici saranno rispettati.

Joachim Klemen prevedere chi vincerà il Mondiale 2022

Come sempre accade prima di un grandissimo evento, molti si impegnano a pronosticare chi sarà ad alzare l'ambito trofeo. A poco meno di due mesi dall'inizio del Mondiale 2022, c'è chi ha già sancito, con tanto di sicurezza, chi vincerà la coppa. In questi casi risulta sempre difficile pronosticare, in quanto ci sono tantissime variabili da prendere in considerazione, come infortuni, stanchezza, motivazione e stile di gioco.

L'analista della Liberum Capital Lts, Joachim Klemen, di recente ha studiato il mondo del calcio, grazie alla sue esperienza nei settori finanziari. In particolare ha preso in esame un modello che si basa su differenti parametri che gli hanno permesso di poter dare un effettivo pronostico sull'andamento del Mondiale in Qatar, analizzando anche la situazione socio-economica. Quindi non solo valore della nazionale, ma anche PIL, crescita finanziaria e tantissimo altro.

Andando ad inserire tutti questi dati è riuscito a scoprire quale sarà la nazionale a trionfare e direi di dargli retta, visto che in passato ha indovinato senza esitare la vincitrice del 2014 e 2018, rispettivamente Germania e Francia. Quindi adesso? La Francia si ripeterà? Assolutamente no, per Klemen la competizione FIFA sarà assegnata all'Argentina di Messi e Di Maria. Secondo i suoi studi trionferà in finale contro l'Inghilterra (ennesima finale persa dopo quella con l'Italia a Euro 2020, se fosse così).

Secondo lo studioso Klemen li argentini elimineranno gli spagnoli in semifinale e poi via per alzare per la terza volta nella loro storia la Coppa del Mondo. Sarebbe un risultato straordinario, specialmente per Messi e che lo proietterebbe di diritto come il più grande calciatore della storia.