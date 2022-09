Due settimane e sarà StraFrosinone numero 38. Si correrà il prossimo 9 ottobre la 38^edizione della corsa regina del capoluogo, Memorial Luciano Renna & Trofeo Maria Teresa Collalti (alle 9.30 la partenza dal Parco Matusa, il ritrovo dalle ore 8).

Dopo le ultime due edizioni svolte in piena pandemia la StraFrosinone riacquista la sua naturale dimensione, quella di un weekend all'insegna dello sport e dell'aggregazione e continua ad essere uno degli appuntamenti di punta della programmazione sportiva della città in collaborazione con la Provincia di Frosinone e con il Patrocinio del Comune di Frosinone, organizzata fin dalla prima edizione, quella 1979, dall'Atletica Frosinone: il presidente Roberto Ceccarelli e tutto lo staff dell'Atletica Frosinone sperano che il grande sforzo profuso sia coronato da successo e che possa contribuire a dare alla città un momento di sano sport. Anche per quest'anno il numero dei partecipanti è limitato a 300. Valutando i vari aspetti della manifestazione: percorso, logistica, disponibilità di personale, analisi dei costi e ovviamente le autorizzazioni necessarie l'ogranizzazione anche quest'anno ha deciso una variazione del percorso riducendo la distanza a 10,5 km.

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 12 settembre. Dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 24 di martedì 4 ottobre 2022 utilizzando esclusivamente il modulo di pre-iscrizione che si trova sul sito www.atleticafrosinone.it.

Nella giornata di sabato 9 ottobre, dalle 15 alle 17:30 al Parco Matusa, potranno essere ritirati il pettorale e il pacco gara, oppure nella mattina di domenica dalle 7:30 Il pettorale e pacco gara con il chip (saranno consegnati solo domenica mattina)

La società Organizzatrice si atterrà alle disposizioni delle istituzioni competenti e della Fidal in tema di normative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, vigenti il giorno della gara.

«È importante - nota l'Atletica Frosinone - esprimere gratitudine ai tanti che stanno attivando per rendere possibile lo svolgimento della gara» e in particolare l'Atletica Frosinone ringrazia il Sindaco e tutto il Comune di Frosinone, la Prefettura, e la Questura.

Promuovono la gara sportiva e sponsorizzano l'evento: Ignarra Motors Group, Radio Hernica web radio, Conad CentroCittà, Coldiretti Frosinone, De Vellis servizi globali, Fattorie Latte Sano, Cianfrocca Logistics Way, MondoSport Frosinone, Farmacia Palleschi, Mary's pasticcerie. Il media partner dell'evento sarà ancora una volta "Ciociaria Oggi". Le strade saranno chiuse al traffico per permettere il passaggio dei concorrenti, con graduale riapertura delle strade al passaggio del servizio scopa, il percorso sarà vigilato nei pressi degli incroci da volontari della protezione civile. Dove parcheggiare: Parcheggio Piazza Caduti di via Fani e Parcheggio di Viale Tevere

Infine il percorso, che sarà il seguente: Partenza Parco Matusa – Via Marittima – Via Don Minzoni – Via Sacra Famiglia -Via Verdi – Via America Latina – Viale Marconi – Piazza IV Novembre – Via Fosse Ardeatina – Piazza Risorgimento – Via Quintino Sella – Largo G. Grande – (ristoro) Piazza A. Paleario – Via Garibaldi – Via Marco Minghetti – Corso della Repubblica – Viale Mazzini – Piazza S. Tommaso d'Aquino – Viadotto Biondi – Viale Roma – Piazzale De Mattheis – Via M.T.Cicerone – Via G.De Mattheis – Via Landolfi – Via Adige – Via Po – Via Aldo Moro – zona Campo Sportivo; Arrivo Parco Matusa. E i ringraziamenti: Atletica Frosinone ringrazia tutti coloro che renderanno possibile lo svolgimento della manifestazione. In particolare: la Polizia Locale di Frosinone; la Protezione Civile di Frosinone; l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) di Frosinone; l'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.) di Frosinone e Alatrii; il volontariato sanitario della Misericordia di Monte San Giovanni Campano.