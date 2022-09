Grande gioia e tanta soddisfazione dopo la conquista di una medaglia di bronzo al Palasport "Karol Wojtyla" di Martina Franca, nella terza prova del Trofeo Italia riservato alla classe Esordienti B, da parte di Alessia Patroni, terza nella tappa di avvicinamento ai prossimi campionati italiani di Judo. Una medaglia arrivata nella categoria -48 kg e che ripaga la frusinate di tanti sacrifici e di tanti allenamenti.

Nei combattimenti ha prima vinto con una atleta pugliese per Ippon (ko del judo), nel secondo ha perso per pochissimo con un pari categoria piemontese, e nel terzo ha vinto per sanzioni nei confronti di una judoka romana. Alla fine nel quarto atto ha dominato la finale per il terzo posto vincendo sempre per Ippon contro una atleta del Veneto.

Il presidente e insegnante tecnico Davide Patroni commenta così: «Alessia ha affrontato la gara in maniera fantastica e ringrazio tutti i ragazzi della palestra che hanno contribuito a questo risultato».

Nello stesso giorno un altro ciociaro, Francesco Pallotta ha conseguito l'abilitazione da insegnante tecnico con esame svolto a Roma. Un altro vanto per il club ASD Judo Polivalente di Patroni. Che conclude: «Vorrei ringraziare l'Amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di creare questa bella realtà, il judo è sport Unesco e attraverso il suo insegnamento trasmettiamo i valori morali della vita».