Dopo 20 giorni di duro allenamento atletico e tattico, sotto gli attenti occhi di coach Nardone e del preparatore Polombo, si torna in campo per la prima partita giocata contro un avversario di livello. Venerdì 16 settembre, alle ore 19.00, nella casa del basket Longo & Pagano amichevole, la prima stagionale, contro la Fortitudo Scauri che milita nella serie C silver. Capitan Pagano, che si sta allenando duramente per recuperare dal tremendo infortunio, insieme ai suoi compagni testeranno soprattutto la condizione atletica in un test probante. La nuova stagione nel duro campionato di C Gold sarà improntata sull'impegno totale, sarà molto dura ripetersi soprattutto all'inizio visto la forza delle squadre da affrontare. Il roster si basa su molti atleti dell'ultimo torneo. Riconfermati Pagano, Aziz, Niccolai, Ceccarelli, Pignatelli, Fionda, i giovani Cascarino, Buzzacconi, Migliaccio, Masella e altri. Al gruppo storico vanno aggiunti il ritorno a Cassino di Silvio De Pippo e i due stranieri, il croato Vito Barbarosa e l'argentino Gaston Sabotig, giovani sì ma di belle speranze. Compito del coach sarà quello di inserire tutte le pedine nel posto giusto, i due nuovi giocatori stanno lavorando duro per apprendere nella giusta maniera le direttive del tecnico fondano, ci vorrà tempo ma confidiamo nella mentalità per non lasciare nulla di intentato.

Abbiamo chiesto al condottiero Fabio Nardone di farci il punto della situazione prima di questa amichevole:

"Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in questa prima fase di preparazione, ho trovato un gruppo solido molto compatto in cui i nuovi innesti si sono subito inseriti alla grande. Abbiamo svolto un duro lavoro in coordinazione con il grande nostro preparatore Daniele Palombo a cui va il mio personale ringraziamento per l'abnegazione e la professionalità durante gli allenamenti. Con Daniele mi trovo benissimo, sembra quasi che la nostra collaborazione sia attiva da sempre e non da una sola stagione, i ragazzi lo seguono e questo mi rende felice. Il gruppo sta crescendo, i cosiddetti anziani, anche se siamo una delle formazioni più giovane del girone, si stanno confermando sugli stessi livelli della passata stagione, i nuovi innesti, Vito e Gaston sono stati accolti in un gruppo granitico che lavora per farsi trovare sempre pronto. I giovani danno il loro prezioso e utilissimo contributo, ho parlato con il coach delle giovanili Oreste Vassalli, sta lavorando in maniera splendida e il nostro rapporto lavorativo procede alla grande. I ragazzi sanno che stiamo lavorando in una società importante che non ci fa mancare nulla, la sintonia con il presidente Dino Pagano e con il direttore sportivo Gianni Fionda è perfetta, tutti tasselli unici che danno lustro al nostro impegno per il raggiungimento degli obiettivi. Sarà un campionato duro ma affascinante, inizio difficile con l'esordio casalingo contro la corazzata Virtus Roma, per poi affrontare Carver fuori, Tiber in casa e Smit ancora in trasferta, insomma non male come debutto. Io dal canto mio sono ancora più determinato per continuare il lavoro imbastito nella passata stagione, come sempre la mia dedizione è totale, io credo che solo lavorando e giocando da squadra otterremo grandi risultati, sono molto fiducioso perché ho un gruppo di autentici leoni."

A cura di Max Marzilli

Responsabile comunicazione e marketing