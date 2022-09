Nuova amichevole in trasferta per la Virtus Cassino, alla ricerca della forma migliore in vista dei primi impegni in Coppa e poi ad ottobre in campionato. La truppa agli ordini di coach Russo, dopo il test al PalaBianchini di Latina, si sposta a San Severo per misurarsi con la Cestistica foggiana, tra poche ore, con la prima palla a due alzata alle 17.30.

Tornando al PalaBianchini il club parla di prova positiva nel primo scrimmage stagionale, con il risultato di 84-57.

Un risultato finale fortemente condizionato dalle profonde rotazioni utilizzate da coach Russo, che a fronte di un roster, per la stagione 2022/23, composto da ben 15 elementi, ha deciso nell'ultimo tempo di dar spazio a tutti i componenti della rosa.

Minuti anche per i giovani Mastrocicco e Pontone, che ben hanno figurato contro una formazione, quella di Latina, costruita con importanti profili per disputare un ottimo campionato nel secondo torneo nazionale italiano.

Sugli scudi, per i cassinati, già sembrano ampiamente ambientati nel roster nuovo di zecca allestito da coach Russo e dal ds Manzari, gli esterni Gay, 16 punti per lui, e Milosevic, secondo miglior marcatore della squadra con 10 punti realizzati.

A ruota, buone le prestazioni anche del giovane, classe 2004, Alessio Truglio, 8 punti per lui, e del lungo Matteo De Leone, che termina il match con 8 punti e 4 rimbalzi catturati.

Appannati dal fitto programma di preparazione atletica stilato dal dott. Domenico Graziano, invece, sono sembrate le chiocce del roster cassinate, Teghini e Paunovic, che sicuramente di più possono e devono dare alla produzione tecnica e tattica del club di via Tommaso Piano.

Indicazioni positive, per lo staff cassinate, anche da Brigato, Frizzarin e Iannicelli.

Come primo test, filtra grande positività per le indicazioni fornite, sia dalla dirigenza che dallo staff tecnico, apparso modernamente soddisfatto al termine del match.

Quest'oggi, altro incontro in programma, per i rossoblù, che affronteranno in terra foggiana, un'altra formazione di A2, la Cestistica città di San Severo, alle ore 17:30.