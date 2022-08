Ventisei le squadre laziali ai nastri di partenza della prossima Serie C Silver: mancheranno Ferentino, Cassino e Scuba Frosinone, salite al piano di sopra dell'Interregionale Lazio-Sardegna di Serie C Gold, i gigliati dopo aver dominato in lungo e in largo nel torneo, i cassinati autori di una grande cavalcata nella regular season e nei playoff e i frusinati acquisendo il titolo della Virtus Cassino, che a sua volta ha acquisito quello di Molfetta per restare nella Serie B Nazionale. Ferentino e Frosinone sono state inserite nel Girone A insieme a Stella Azzurra Viterbo, San Nilo Grottaferrata, San Paolo Ostiense, Civitavecchia, Frascati, Ciampino Frassati ed Esperia Olimpia Cagliari, la BPF Cassino è invece nel Girone B assieme a Virtus Roma, Formia, Anzio, Carver Roma, Pass Roma, Tiber, Alfa Omegia, Smit e Valmontone. Si comincerà nel week-end dell'8 e 9 ottobre, pausa natalizia dal 19 dicembre al 6 gennaio, termine fase di qualificazione il 19 febbraio. Tutte le squadre al termine di questa prima parte di campionato accedono alla fase orologio. Il primo turno vederà la Scuba esordire fuori casa al cospetto del Palestrina, il Ferentino andrà a Frascati e Cassino sul parquet della Carver Cinecittà.

Serie C Silver

Per effetto delle tre promozioni, restano in Silver soltanto Sora e Anagni. Le 26 squadre sono suddivise in due gironi da 13 con gare di andata e ritorno; al termine, le prime 3 di ciascun girone sono direttamente promosse nella nuova C Unica (6 promozione dirette in totale). Le ultime 4 sono retrocesse in serie D (8 retrocessioni dirette in totale).

Le classificate dalla 4° alla 9° disputeranno una fase ad orologio in cui giocheranno solamente con le squadre non affrontate dell'altro girone, con 3 gare in casa e 3 in trasferta per ciascuna. Al termine della fase ad orologio, si sommeranno i punti e si formerà una classifica unica: le prime 6 saranno ulteriormente promosse nella Serie C Unica, le ultime 6 retrocederanno in Serie D.

La prima fase avrà inizio il 9 ottobre per concludersi il 23 aprile. La fase ad orologio partirà il 7 maggio per concludersi l'11 giugno.

La composizione dei gironi è la seguente.

GIRONE A - Pall. Sora; Fonte Roma Bk; Palocco; Vigna Pia; Virtus Velletri; Borgo Don Bosco; Vis Nova; Nuova Lazio Pall.; La Salle; Virtus Aprilia; Scuola Bk Roma; RIM Cerveteri; Pall. Colleferro

GIRONE B - Algarve Roma Torrino; Virtus Fondi; Stelle Marine; New Bk Time Latina; Fortitudo Scauri; Virtus Pomezia; Albano Bk Club; Fortitudo Anagni; Bk Serapo Gaeta; Uisp XVIII; Basket Roma; Bk San Cesareo; Supernova Fiumicino.

Serie D

Due invece le squadre ciociare pronte a battagliare in Serie D: conferma della categoria per Veroli, che ha anche disputato i playoff nella stagione appena conclusa, senza però riuscire ad andare avanti negli spareggi, la matricola è Alatri che ha vinto meritatamente il campionato di Promozione. Sono stati decisi tre gironi per la nuova Serie D, per la stagione 2022/2023, al via il prossimo 16 ottobre, ognuno con al suo interno 10 squadre.

Dopo le 18 partite di stagione regolare, dal 12 marzo 2023 una successiva fase ad orologio di 2 o 4 gare tra squadre dello stesso girone determinerà le 16 partecipanti ai playoff (le prime 5 di ogni raggruppamento e la migliore sesta). Dagli ottavi fino alla finale, serie sempre al meglio delle 3 gare per stabilire la squadra promossa in Serie C unica 2023/2024.

L'ultima classificata di ogni girone retrocederà in Promozione, mentre le ottave e none al termine della fase a orologio disputeranno i playout, con tre incroci le cui perdenti retrocederanno in Promozione.

I tre gironi risultano così composti.

GIRONE A - Nova Basket Ciampino; Sant'Anna Morena; Pall. Roma; Montesacro; Fortitudo Cisterna; Virtus Pontinia; MB Sporting Club; Guidonia; APDB Roma; Rainbow Aprilia

GIRONE BBasket Bee; Città Futura; Cinecittà Polaris; Petriana; Romana; Roma Nord 2012; Don Bosco Cinecittà; Olimpia Roma; Basket Roma Lab; Dinamo Ladispoli

GIRONE C - Pall. Veroli; Bracciano; Marconi; Omnia Roma; Luiss; Tiber Roma; Sporting Monteporzio; Lazio Basket; Cavese; Alatri.