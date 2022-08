È iniziata la settimana clou della prima edizione del Torneo Open WeSport Città di Frosinone Autotrasporti Pigliacelli. L'impennata delle iscrizioni ha fatto sì che gli organizzatori posticipassero la fine della kermesse a domenica 4 settembre. 119 il numero complessivo di iscritti: 92 nel tabellone maschile e 27 in quello femminile. Da registrare la presenza di ben dieci tennisti di seconda categoria nel maschile e sette nel femminile.

Nel torneo maschile sono attualmente in corso il quarto turno del terzo tabellone (ranking 4.3-4.1). Dopodiché, nel quarto, entreranno in gioco le "racchette" classificate da 3.5 a 3.1. L'ultimo step, invece, sarà l'inserimento dei tennisti di seconda categoria. Il grande favorito nell'Open maschile è il ciociaro Gabriele Maria Noce (2.2), attualmente al 914° posto della classifica Atp e appartenente al circolo A.S. Dilettantistica Centro Tennis Persiceto di San Giovanni in Persiceto (Bologna). Noce è reduce dal "Celje Open", disputato in Slovenia dal 22 al 28 agosto, che lo ha visto uscire al primo turno contro l'argentino Lautaro Agustin Falabella. A contendersi la palma di favoriti saranno anche i due ranking 2.4 Gabriele Camilli del Circolo Antico Tiro al Volo Asd di Roma e il vicalvese Andrea Cugini dell'A.S. Dilettantistica T.C. Segni. A seguire un terzetto con ranking 2.5: Andrea Ricci della Società Sportiva Dilettantistica Ferratelli Spa di Roma, Andrea Vallefuoco dell'A.S. Dilettantistica Tennis Club Foggia e Marco Sebastiano Zotti del Tennis Club Napoli A.S. Dilettantistica. Completano il quadro dei giocatori di seconda categoria Emiliano Pallotta (2.7) del Tennis Ercole S.S. Dilettantistica A.R.L. di Caserta e Sergio Junior Casavecchia (2.8) dello Sporting Health Club Ssd di Arce.

Passando all'Open femminile, è in corso il turno di qualificazione del secondo tabellone riservato alle classificate da 3.5 a 3.1 e alle qualificate dal primo tabellone 4NC-4.1. La testa di serie numero uno Gioia Fabi (3.1) si è imposta 6-1, 6-0 contro Gaia Venafro (4.4). Di seguito gli altri tre incontri che definiranno il quadro delle classificate al tabellone finale: Asia Salvatori (3.2)-Valentina Di Folco (4.3); Jessica Petrongelli (4.3)-Annacarla Archilletti (3.2); Agnese Limatola (4.5)-Amelia Girolami (testa di serie numero 2 del tabellone con ranking 3.1). Le vincitrici approderanno al tabellone finale che negli ottavi di finale vedrà entrare in gioco le tenniste con ranking 2.8 Maria Francesca Bianco, Giorgia Falcone e Federica Papa. Dai quarti, invece, sarà il turno delle teste di serie #1 Irina Michela Fortuna (2.5) del Forum Sport Center Soc. Sp. Dilettantistica di Roma, #2 Celeste Faustini (2.6) del Tennis Club Parioli Associazione Sportiva Dilettantistica, #3 Maddalena Gaeta e dell'A.S. Dilettantistica Circolo Tennis

San Giorgio Del Sannio (Benevento) e #4 Martina Augello (2.7) della Free Time Company di Roma.

Ricordiamo che il torneo prevede un montepremi complessivo di 1.500 euro. Inoltre, nei giorni di gara gli atleti potranno accedere gratuitamente alla attigua piscina comunale WeSport, riaperta la scorsa estate grazie alla Nuovenal, società veicolo appartenente ad un gruppo di imprese sociali locali, con in testa il Consorzio Parsifal e la Cooperativa sociale Trascoop.

In questi giorni molti sportivi e curiosi stanno assistendo ai match sui campi in terra rossa di via Adige. Gli appassionati di tennis potranno restare aggiornati anche online sul torneo consultando la relativa sezione sul sito WeSport Frosinone (wesportfrosinone.org/tornei) oltre alle pagine Facebook e Instagram del centro sportivo: @wesportfrosinone.

La terra rossa di WeSport, una volta concluso il torneo, ospiterà la rinnovata scuola di tennis. Sono previste due giornate di Open Day il 5 e il 9 settembre: al mattino dalle 9:30 alle 11:00, mentre il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Staff qualificato – il maestro federale Mauro Diamanti, l'istruttore Fit Marco Barreca e l'istruttore Asi Mauro Bracaglia – e corsi per tutti: dagli adulti ai bambini, con la novità wheelchair tennis (il tennis in carrozzina). WeSport, lo dice il nome stesso, vuole essere centro di aggregazione e nella sua mission ha l'obiettivo di offrire a tutti la possibilità di fare sport.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo e-mail trascoopsociale@gmail.com oppure ai seguenti recapiti telefonici: 0775.960804 (Segreteria); 392.1761982 (Marco Barreca); 328.6970570 (Daniele Sistopaoli).