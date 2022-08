Il trofeo da consegnare al vincitore dell'edizione della maggiore età è rimasto in casa.

Con una bellissima vittoria fuori dai pronostici Adriano Ricci ha conquistato la diciottesima edizione dello Slalom Città di Santopadre andato in scena nello scorso fine settimana, gara valida per il Trofeo d'Italia e la Coppa della terza Zona.

Le date del 6 e 7 agosto saranno ricordate da tutta la cittadinanza che ha seguito con passione le vicende dell'Associazione Santopadre Racing Team poiché è stata la prima volta nella storia della gara più longeva del Lazio che il primo posto della classifica finale assoluta è stato meritatamente vinto da un santopadrese.

La gara articolata su tre manche, sin dalla prima salita lasciava presagire una vittoria del giovane Adriano Ricci visto, l'eccezionale tempo realizzato (145.73) e insidiata nella successiva manche del veterano di specialità Luigi Vinaccia, già campione italiano e, vincitore delle ultime due edizioni. Il successo di Adriano Ricci, veniva "costruito" nell'immediatezza della prima manche, quando Carmine Ricci, padre del pilota, decideva di montare gomme nuove sulla F. Gloria-Suzuki, la mossa, risultava azzeccata, precedendo così Luigi Vinaccia con 148,07 e Davide Belli con 148.56. Con il preannunciare dell'arrivo della pioggia, tutti cercavano di migliorarsi nella seconda manche, in quella che sarebbe stata probabilmente la sola asciutta. Luigi Vinaccia partiva con pneumatici nuovi e terminava la prova con il tempo di 145.79 ma, Adriano Ricci non restava a guardare e si migliorava ancora (145.24) stessa cosa per Davide Belli (146.38). Alle loro spalle chiudeva Alberto Scarafone (150.45), reduce dalla positiva trasferta nella salita del Nevegal in provincia di Belluno. La terza manche con l'arrivo della pioggia, veniva sospesa per motivi di sicurezza. Per la cronaca, 46 gli iscritti, 41 i classificati nella prima manche e 43 nella seconda nella gara organizzata dalla struttura di Caserta Motorsport 2C in collaborazione con la locale Santopadre Racing Team del presidente Fernando Ricci.

Un clima di festa e di amicizia ha caratterizzato la manifestazione soprattutto nella serata del sabato in occasione della cena offerta a tutti i piloti che hanno abbandonato le rivalità di pista per festeggiare insieme la loro passione per lo Slalom.

Numeroso il pubblico accorso lungo lo spettacolare tracciato "Tracciolino-Santopadre " di km.3,350. Apprezzamento per lo svolgimento della manifestazione motoristica è stato espresso dal Sindaco Giampiero Forte felice anch'egli per i risultati di gara e di accoglienza del numeroso pubblico partecipante, con un doveroso ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile la manifestazione: organizzatori, forze dell'ordine e donne e uomini che con le loro competenze hanno formato una squadra vincente con l'aspirazione di salite sempre più in alto.

Classifiche

1) 6 Ricci Adriano (F.Gloria-Suzuki E2SS1400) 145,24; 2) 1 Vinaccia Luigi (Osella PA9/90 - Honda E2SC) a 0,55; 3) 5 Belli Davide (F.Gloria -Kawasaki E2SS1400) a 1,14;

4) 4 Scarafone Alberto (F.Gloria - Suzuki E2SS1400) a 5,21; 5) 8 Staiano Mario (Ghipard Challenge - Suzuki E2SS 1150) a 5,32; 6) 7 Di Cristofaro Fabio (F. Gloria - Suzuki E2SS 1150) a 7,05; 7) 3 Scaccia Daniele (F.Gloria 73 - Suzuki E2SS1600) a 9,92; 8) 9 Greco Nicolas (Predator - Suzuki E2SS1150) a 19,95; 9) 14 Imola Antonino (Mini - Suzuki E2SH1150) a 21,01; 10) 16 Fei Ceci Leo (Fiat Punto - Suzuki E2SH1150) a 22,99.

v.v.