«Ogni taglio del nastro è una stanza che si apre. Uno spazio nuovo in cui entrare». Con queste parole, diffuse sul suo profilo Facebook, Lucio Fiordalisio, sindaco di Patrica, ha voluto commentare l'inaugurazione del campo di padel inserito all'interno della struttura del Centro Sportivo "Pietro Simoni" del suo paese. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta sabato scorso alla presenza oltre che di Fiordalisio, degli assessori Curzio Borsellino, Ilaria Perini e e Fiorella Simoni, i consiglieri Franco Gobbo e Stefano Di Pofi. Non poteva mancare, inoltre Filippo Tiberia, componente della Direzione Nazionale AiCS, ente che, dall'ottobre del 2021, ha in gestione la struttura.

Il nuovo campo di padel si inserisce in un contesto, quello del "Pietro Simoni", nel quale l'offerta della pratica sportiva è sempre più ricca e diversificata. Oltre allo sport del momento, ricordiamo che si può praticare il calcio a 5, il calcio a 7, il tennis, le bocce, il basket, la pallavolo, il beach volley. Il sindaco Fiordalisio, nel suo intervento, ha sottolineato la bontà della scelta fatta, qualche anno fa, di trasformare il campo di calcio esistente in una struttura moderna, polifunzionale, facendo importanti investimenti e riqualificando tutta l'area per renderla fruibile dalla popolazione patricana e non. Il primo cittadino, inoltre, ha ringraziato AiCS Frosinone che sta gestendo la struttura in modo impeccabile, apportando continue migliorie, organizzando progetti ed eventi per un pubblico sempre crescente. Con questo nuovo investimento, quindi, anche Patrica avrà un campo nel quale poter praticare il padel.

Per tutti gli interessati, il campo di padel sarà prenotabile dalle ore 8:00 alle 24:00, contattando Filippo al numero 329/9781913, Michela al numero 342/7867367 oppure scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook Centro Sportivo Pietro Simoni Aics.