Rinforzo sotto le plance per la BPC Cassino. Il club in una nota ufficiale ha comunicato di aver ingaggiato David Paunovic, ala forte/centro di 195 cm, classe '95, cresciuto cestisticamente in Italia e prodotto del settore giovanile della GSA Udine. Proprio in Friuli, esordisce in DNB non ancora maggiorenne, per poi girare l'Italia in lungo e in largo, a partire dal 2014, in svariate società partecipanti al terzo campionato nazionale: Orzinuovi, Mortara, Barcellona Pozzo di Gotto, Costa D'Orlando, Palermo e Desio.

Nella stagione 2019/20 veste la maglia di Pordenone in C Gold, dove termina la stagione con 10.6 punti per gara realizzati e più di 6 rimbalzi. Infine, nella scorsa stagione, si accasa agli Herons Montecatini Valdinievole Basket, in C Gold, con cui realizza quasi 11 punti per partita in 39 presenze, per un'esperienza che rimarrà, per l'atleta, indimenticabile per la meritatissima promozione in serie B con un'invidiabile record stagionale di 35 vittorie e sole 4 sconfitte tra regular season e playoff.

Da qui, la chiamata della Virtus del nuovo coach Russo, la società e lo staff sono pronti ad accogliere il giocatore serbo in questo nuovissimo corso tecnico-sportivo che prenderà il via nell'ultima settimana di agosto. Intanto Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, presenta i calendari della prima giornata di Serie B Old Wild West 2022/23, nei gironi A, B, C e D.

La prima giornata è in programma domenica 2 ottobre. Oggi, giovedì 4 agosto alle 10.00, sul sito ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro sarà reso noto il calendario completo della Serie B Old Wild West 2022/23. Si conosce già comunque la prima giornata, la Virtus Cassino esordirà n trasferta il 2 ottobre, alle ore 18, giocando in casa della White Wise Monopoli. Le altre partite del primo turno del Girone D saranno: Avellino-Corato, Bisceglie-Pescara, JuveCaserta-Ruvo di Puglia, Roseto-Sant'Antimo, Sala Consilina-Teramo, Salerno-Luiss Roma e Taranto-Pozzuoli.