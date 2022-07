Lo sport, il pallone, gare di calcio a 7, appassionanti partite con uno scopo nobile, raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla. Questo il filo conduttore del primo "Memorial Marina Fiacco", che si è svolto al Centro Sportivo Laguccio di Alatri dove a scontrarsi amichevolmente, sono state le squadre appartenenti a tre importanti associazioni: Altrementi, Kenaz e Radici, rispettivamente dei presidenti Richard Stirpe, Daniele Dell'Orco e Gabriele Ritarossi, da tempo operanti su tutto il territorio, che hanno saputo mettere in campo tutto lo spirito di solidarietà e di fratellanza che le ha sempre contraddistinte. Presente anche una squadra di Fumone.

Scalda il cuore vedere come ci siano ancora persone così unite nel voler dare il proprio contributo a cause così importanti come quella a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla, un male infimo e silenzioso, che ha ancora bisogno dello sforzo di tutti noi per essere sconfitto. Le partite della serata sono state precedute da un piccolo momento di preghiera e commozione, curato dal parroco don Luca Fanfarillo, a ricordare tutta l'importanza e la solennità dell'evento. I ragazzi in campo hanno dato vita ad uno spettacolo fatto di divertimento, amicizia e rispetto, sicuramente apprezzato anche da chi, in quel momento, lo stava guardando tra le stelle. La serata è volata via tra spensieratezza e atti di sano sport, lasciando un senso di appagamento e pienezza a tutti i partecipanti. Non un aspetto organizzativo è stato lasciato al caso, a dimostrazione del fatto che quando le cose si voglio fare bene, non c'è ostacolo che non possa essere superato; e di questa efficienza e caparbietà, i presidenti delle tre associazioni presenti hanno saputo dare una prova esemplare. È stata una bellissima manifestazione, una serata di amicizia, sport, solidarietà, fratellanza. Con il contributo di tutti gli amici, dei partecipanti e delle associazioni, il ricavato dell'evento sarà destinato ai progetti di Aism Frosinone. Perché non bisogna mai smettere di lottare. E perché anche la più piccola goccia di aiuto può fare la differenza nell'oceano della ricerca. All'evento hanno preso parte, giocando, anche il senatore Gianfranco Rufa, l'assessore di Vallecorsa, Francesca Sacchetti (entrambi con l'associazione Altrementi) e il consigliere comunale di Alatri, Gianluca Borrelli (Radici).