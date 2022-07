Torna ufficialmente lo sport a Castrocielo grazie ad una nuova associazione sportiva fondata da un gruppo di soci per diffondere il maggior numero di discipline sportive sul territorio comunale. L'Asd "Sportivamente Castrocielo" ha eletto nella sua prima assemblea Marco Marsinano come presidente, Angelo Mirante vice presidente, Giovanni Papale segretario e Gabriele Marsella, Folco Capuano, Luca Mernini e Tony Vernile nel ruolo di consiglieri.

Notevole apporto a questa iniziativa è stato offerto da Giovanni Fraioli, consigliere comunale con delega allo sport, a nome di tutta l'Amministrazione guidata dal sindaco Gianni Fantaccione. La prima affiliazione dell'associazione "Sportivamente Castrocielo" è stata quella alla Federazione Ciclistica Italiana con il chiaro intento di riportare sulle strade di Castrocielo la "Coppa Palazzolo", storica gara ciclistica che si è svolta per oltre quaranta anni il giorno di Pasquetta e che ha visto fra i partecipanti nomi importanti del professionismo italiano come Vincenzo Nibali, Elia Viviani, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Domenico Pozzovivo, Michele Scarponi, Danilo Di Luca e tanti altri ancora. Fra le prime iniziative messe in cantiere in questi mesi ci sono state una giornata dedicata alla riapertura del campo sportivo, con mini torneo di calcio giovanile e pedalata ecologica, e l'allestimento di un campo di beach volley nel centro storico di Castrocielo a disposizione degli appassionati di questa disciplina sportiva. Si partirà poi con il campo scuola estivo "Kids Summer Camp: camminiamo insieme" organizzato in sinergia con la parrocchia di Santa Lucia. Ma il cartellone degli eventi griffati "Sportivamente Castrocielo" è destinato a crescere e già il prossimo 9 luglio ci sarà la prima gara del settore ciclistico riservata ai Giovanissimi (7-12 anni). Si svolgerà nell'area del campo sportivo e sarà valida come finale regionale del "Trofeo Coni".

I piccoli biker saranno impegnati prima in una prova di Team Relais (staffetta in mtb) e poi di Sprint con bici da corsa. Il team vincitore della classifica combinata si qualificherà per finale nazionale del Trofeo Coni in programma a settembre in provincia di Siena. La manifestazione fa parte anche del circuito "Estate in bici" patrocinato dal Comitato Provinciale Federciclismo del presidente Roberto Soave ed è la seconda tappa dopo la prova di apertura dello scorso 4 giugno a Pico. Una partenza dunque attivissima per la "Sportivamente Castrocielo" che si augura di trovare fra i cittadini e le attività commerciali di Castrocielo un buon supporto alle numerose iniziative che ha intenzione di organizzare anche in altri settori sportivi.