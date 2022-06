Il Campionato italiano Under 23 elegge a livello giovanile uno dei migliori talenti del ciclismo espressi dalla nostra terra negli ultimi anni. Lorenzo Germani, 20enne di Roccasecca, vince in solitaria a braccia alzate sul traguardo di Carnago, nel Varesotto. Passista scalatore, già campione nazionale Allievi con la maglia della Velosport Ferentino con cui ha corso per tre stagioni, tantissime vittorie nel Centro Italia durante la sua maturazione (tra cui la Ciociariassima a Sora), l'anno scorso è passato nel team di sviluppo dello squadrone internazionale della Groupama FDJ cominciando a farsi notare anche Oltralpe.

In Lombardia ha trionfato da campione, sfruttando quella solitudine delle fughe alle quali lui è abituato, e che è capace di trasformare in forza per abbattere la resistenza dei suoi avversari, supportato da una volontà di ferro e una determinazione fuori dal comune.

Nato a Sora il 3 marzo 2002, vent'anni da poco compiuti, è andato a prendersi con merito la maglia tricolore accendendo una luce brillantissima sul ciclismo frusinate.

«Sì... forse sono scattato troppo presto - dice il giovanissimo atleta laziale - ma vedevo che la situazione si andava sempre più complicando e si rischiava un arrivo allo sprint. Una soluzione a me niente affatto gradita e allora ci ho dato dentro; poi nel finale ho tentato il tutto per tutto sulla salita di Castelseprio staccando il validissimo avversario Calzoni (Delio Gallina) che è stato bravissimo nel contenere brillantemente il distacco. Una vittoria che dedico ai miei genitori Barbara e Maurizio, a mio fratello Matteo, agli amici Gioele e Christian e tutti i tifosi di Roccasecca, la cittadina dove abito».

Sono 174 in rappresentanza di 51 squadre i corridori allo start: la corsa si infiamma con le fughe di Alessio Crosara (Cycling Club Valcavasia), Tommaso Bazzica (Team Malmantile) e Giovanni Gazzola (Pedale Scaligero). Poi sopraggiungono anche Andreas Presti (Cycling Club Valcavasia), Davide Pinardi (InEmiliaRomagna), Walter Calzoni (Delio Gallina) che portano a 6 gli attaccanti. Il gruppone è ad oltre 3 minuti. Continui rimescolamenti ed al comando c'è un gruppetto comprendente anche Lorenzo Germani, il vero trascinatore in questo tentativo. La resa dei conti agonistica è tra il bresciano Calzoni e il ciociaro Germani che non ha timore e riesce a mantenere un vantaggio sempre intorno ai 20" andando a vincere a braccia alzate.

La Ciociaria esulta, tra i tanti messaggi, quello della Velosport di patron Cardarilli: «Domenica è venuto a trovarci a Ferentino nel suo giorno di riposo, e oggi - sabato, ndr -, dopo essere stato qualche anno fa Campione Italiano a Cronometro Allievi con la maglia della Velosport Ferentino, un altro incredibile titolo italiano per il corridore ciociaro. Grandissima prestazione… un orgoglio per la Velosport».

Il Comitato provinciale sottolinea la «bellissima vittoria del giovane talento roccaseccano... Congratulazioni Lorenzo, da parte di tutto il Comitato Provinciale FCI Frosinone».

Il vicepresidente del CR Lazio di Federciclismo Tony Vernile ha commentato: «La Ciociaria torna sul trono tricolore grazie al ragazzo d'oro di Roccasecca...Lorenzo Germani trionfa al Campionato Italiano Under 23 Strada..il più importante dopo quello dei professionisti. Grazie Lorenzo».