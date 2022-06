Splendide giornate con il beach volley protagonista sui campi di Eleven Sport BVA (Beach Volley Academy) a Frosinone. Nei giorni scorsi si sono svolti tornei molto interessanti per qualità tecniche e molto divertenti per i partecipanti. Tornei misti uomo donna e solo uomini che si sono conclusi la scorsa settimana. I risultati. Per il "King" che si è svolto mercoledì 15 giovedì 16 e venerdì 17 i finalisti erano Vincenzo Mastroianni detentore del "King" dell'anno scorso, Alessio Caprara, Riccardo Chianese e Mario Costantini, con quest'ultimo vincitore del titolo di quest'anno, mentre nel misto che si è svolto la settimana precedente ovvero mercoledì 8 e giovedì 9 giugno i vincitori del Gold sono stati Vincenzo Bisozzi e Ilaria Pagliaroli e sempre nel Gold i secondi arrivati sono stati Federica Fiacco e Paolo Fuschetto. I primi classificati nel Silver sono Maurizio Crispino e Virginia Spataro e i secondi arrivati sono Gino Russo e Veronica Del Broccolo. A giorni partirà anche il "Queen 2022" riservato alle donne, termine ultimo per iscriversi il 27 giugno.

Gli organizzatori si sono complimentati con il nuovo "King" Mario Costantini che ha dato battaglia in ogni incontro esprimendo tutta la grinta e la passione che questo sport scaturisce. Un ringraziamento a tutti gli atleti, ben 24 in questa edizione, che hanno giocato spingendo al massimo senza mai arrendersi, con un ottimo gioco espresso e una grande adattabilità pur avendo sempre compagni differenti. Un grazie sentito da parte dell'organizzazione ad Emiliano De Santis e Vincenzo Mastroianni che hanno lavorato per rendere questi tre giorni pieni di sorprese e mantenendo sempre alto il morale dell'intero gruppo. A rendere possibile il tutto, con la sua grande esperienza, il presidente Maurizio Crispino, che ha negli anni creduto a questo movimento trasformandolo in una realtà concreta fatta di tanto sano agonismo e divertimento. Nella nostra gallery tutti i vincitori degli ultimi tornei...