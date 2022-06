Grande successo casalingo della Pallacanestro Colleferro che mercoledì 15 Giugno si è laureata Campione under 17 silver regionale, con il punteggio di 90-58 ai danni della Rim Sport Cerveteri. Entusiasmo e soddisfazione per la squadra guidata dal coach Felice Rossi e presieduta dal ciociaro Angelo Appolloni, al fianco di Donato Avenia, nome storico della pallacanestro professionistica.

Dopo una prima metà di gara tirata, con le due compagini che hanno viaggiato di pari passo, i ragazzi guidati da coach Rossi, più organizzati a livello tecnico e fisico degli ospiti, hanno chiuso il secondo parziale in vantaggio. Dopo l'intervallo lungo, le squadre sono tornate sul parquet sulla stessa lunghezza d'onda degli ultimi minuti della seconda frazione di gioco, con i padroni di casa che hanno tenuto gli avversari a una distanza in doppia cifra, mai domi fino alla fine. Alla sirena dei quaranta minuti il tabellone ha segnato +12 per gli arancio neri, che, grazie a una prestazione corale, hanno così conquistato il titolo under 17 Silver.

«La vittoria del campionato - dichiara Rossi - arriva al termine di un lungo percorso iniziato a settembre, che ha visto i ragazzi affrontare allenamenti e partite con costanza e dedizione nonostante gli impegni scolastici e gli sforzi richiesti dalla partecipazione ad altre categorie, come under 16, 18 e senior serie C». E prosegue: «I miei complimenti vanno in primis ai ragazzi. Sono orgoglioso e grato di poter far parte di questa Società, la quale ogni anno crea i presupposti per poter raggiungere risultati importanti, nonostante le diverse difficoltà che spesso si trovano nelle piccole realtà. Con questa vittoria - conclude - non chiudiamo un percorso, bensì siamo carichi per continuare e far bene nei prossimi anni. Forza Colleferro!».