Domenica una lunga fila di bolidi sarà in attesa dello start: scatta la quinta edizione dello "Slalom due Comuni - Trofeo Città di Alatri e Veroli" e sarà il primo dei due unici slalom che si svolgeranno in tutta la regione. Saranno sessanta i piloti pronti a gareggiare sul filo dei secondi sull'invariato tracciato della "Verolana" con lunghezza totale di 2900 metri e con 12 postazioni di rallentamento. Solo per fare qualche nome, saranno presenti: Cristian Fedeli, Davide Belli, Franco Frioni, Carmine e Adriano Ricci, Antonino Imola e l'intera famiglia Scarafone con Alberto, Jessica e Beatrice.

La manifestazione motoristica prevede l'apertura del centro accrediti nel pomeriggio odierno.

Domani la giornata sarà dedicata alla competizione. Alle ore 9.30 la ricognizione ufficiale del percorso e la partenza della prima vettura nella prima delle tre manche alle ore 11.

Il rilevamento dei tempi è stato affidato ai Cronometristi di Frosinone. Tempi e classifiche saranno pubblicati in tempo reale sulla pagina web slalom.ficr.it.

Soddisfazione è stata espressa da Diego De Nardo, presidente dell'Associazione Motorsport 2C e organizzatore dell'evento: «Nonostante la concomitanza di altre gare nella stessa giornata l'elenco iscritto registra un gran numero di iscritti che testimonia il grande lavoro svolto in tutte le precedenti edizioni. Encomiabile il lavorio svolto dal promoter Alberto Scarafone, noto pilota vincitore del Campionato Italiano Velocità in Montagna 2021 nella classe E2SS1600, che per l'edizione 2022 ha incrementato ulteriormente la ricca premiazione. Oltre ai classici trofei e coppe ci saranno tanti i cesti colmi di ottimi prodotti di enogastronomia. Prevista la presenza di rappresentanti dei Comuni di Alatri e Veroli che hanno confermato il patrocinio».

La direzione gara è stata affidata all'impeccabile Rosario Moselli, veterano di questa specialità, presente in questa manifestazione sin dalla prima edizioni nelle vesti di direttore aggiunto al fianco del compianto Nino Cimmino.