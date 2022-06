Carica a mille, si torna in pista: Armando Pontone sogna di portare a casa un importante risultato al Mugello nel terzo round del Civ Supersport 600. Il pilota originario di Villa Santa Lucia, volto rappresentativo del Team Bike&Motor, attualmente riveste la terza posizione nella graduatoria generale. A pochi giorni dallo start del weekend, il classe '92 ha esternato tutta la sua fiducia...

Armando, hai avuto un grande inizio nel Civ Ss 600. Il prossimo che fine settimana sarà?

«Sicuramente il mio inizio è stato bellissimo, sono terzo in classifica ma ho la consapevolezza che si è soltanto alle battute iniziali di una stagione intensa. Dovrò continuare a dare il massimo per continuare su questa strada con umiltà e impegno. Ogni pista è diversa, al Mugello certamente le insidie sono di rilievo ma conosco molto bene questo tracciato. Giovedì pomeriggio col team avremo indicazioni più attendibili dopo le prime prove libere, cercherò di posizionarmi il più davanti possibile nelle prove. Questo è poco ma sicuro, ritengo che abbiamo tutte le potenzialità per farlo».

Come sono andati i test di martedì scorso al Mugello e su cosa hai lavorato insieme al tuo team?

«Ritengo siano stati produttivi per la gara, però purtroppo ho sofferto tanto perché ero in fase di recupero da una gastroenterite. Sono arrivato al Mugello affaticato ma comunque ho portato avanti la giornata, ricavando tantissimi dati che sfrutteremo nel prossimo fine settimana».

Qual è ad oggi il feeling con la tua moto e quanto è diversa da quella che guidavi nel National Trophy?

«Rispetto alla scorsa stagione, ora uso un'elettronica più standard. Non usufruisco del blipper in scalata ma utilizzo la frizione e questo qualcosa ti cambia leggermente nella guida. Poi ci sono dettagli tecnici che riguardano il motore e che rappresentano un ulteriore punto di differenza. Il mio feeling con la moto, comunque, sta migliorando sempre più e la fiducia è tanta».

Il tasso tecnico è alto, c'è qualche rivale che ti ha sorpreso in particolare?

«Il livello è altissimo, di sicuro ci sono 4-5 avversari fortissimi e su ogni pista ne spunta sempre uno nuovo. Zannoni, Bussolotti, Pusceddu me li immagino al top, però io ed il Team Bike&Motor non siamo da meno. Sappiamo che siamo in crescita, non abbiamo un obiettivo di posizione ma intendiamo migliorare il tempo sul giro turno dopo turno. Stiamo mettendo in atto un piano ben preciso sulla moto e sono certo che la crescita non tarderà ad arrivare».

Quanti margini di crescita hai e che Pontone vedremo al Mugello?

«Ripeto, ho ampi margini di crescita. Affinché ciò diventi realtà, però, ho bisogno del calore dei miei tifosi. Per questo motivo, invito tutti a seguirmi e ringrazio tutti gli sponsor che mi stanno permettendo di affrontare al 100% questa stagione. La Motorsport Italia, il team Bike&Motor la P80 Asd e tutto lo staff Physiomed con Emanuel e Mirko, preziosi nel curare la mia preparazione fisica. Vedrete un Pontone desideroso di stupire e pronto a garantire continuità a questo brillante avvio di stagione».