Organizzatori al lavoro per accogliere al meglio gli amici che saranno a Guarcino nell'ultima settimana di luglio: oltre ai motori, su tutti, il "Pullman Azzurro" della Polizia Stradale che interverrà anche quest'anno nella due giorni guarcinese, per sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale. E poi gastronomia, musica, folclore e cultura coloreranno le serate dei Piloti e degli Ospiti della competizione, quest'anno valida per il "CIVSA – Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche.