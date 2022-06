Si è aperta al meglio la stagione delle gare ciclistiche organizzate e promosse dalla Velosport Ferentino nel territorio di Ferentino, tutte dedicate alle varie categorie giovanili di ciclismo.

Domenica 29 maggio 2022, si è svolto il "10° Trofeo Città di Ferentino" riservato alle categorie Esordienti (1-2 anno) e Allievi. La gara si è corsa per il terzo anno consecutivo lungo la strada provinciale ASI al km 1,28, tutto interamente nel territorio di Ferentino.

Un totale di 180 atleti fra Allievi ed Esordienti hanno gremito l'area antistante lo stabilimento Mail Box ETC –PALLEX-Amico Blu Maggiore messo a disposizione dagli imprenditori ferentinati Pierangela Mastrosanti e Marco Datti. Un successo di partecipazione e di consensi per la società del presidente Walter Gualtiero Cardarilli, grazie anche contributo del Comune di Ferentino, con in primis il sindaco Antonio Pompeo, quello del consigliere delegato allo sport, Nicola Dell'Olio, entrambi presenti all'evento per le premiazioni finali e quello dei tanti sponsor vicini alla società ciclistica ferentinate.

La gara Esordienti (1-2 anno) di 29,4 km, un circuito da ripetere 7 volte e un tratto finale, con una leggera pendenza prima del traguardo è iniziata alle ore 9.30 con la direzione di corsa affidata prima ad Angelo Letizia e poi a Salvatore Belardo e la logistica dell'inossidabile Massimo Pisani e dal giovane Daniel Quaglietti sulle moto di Radio Corsa. Al termine di una gara molto combattuta, dopo continui scatti sul tratto finale in salita, con una lunga volata sul rettilineo finale Cristian Di Paolo, quattordicenne della compagine ciociara Fun Bike, alzava per primo le braccia davanti a Gennaro Matrone del Team Cesaro e Brian Paris, esordiente primo anno del Team Coratti che vinceva così nella sua categoria. Al quarto posto il portacolori di casa Federico Gargiulo della Velosport Ferentino e il pontino Mattia Chinellato della Logistica Ambientale.

La gara Allievi invece, sul percorso 57,9 km, con un circuito da ripetere 15 volte e il tratto finale, con una leggera pendenza prima del traguardo da ripetere invece 2 volte, ha visto i corridori partire alle ore 11.00. Dopo pochi chilometri il forcing della formazione pontina de Il Pirata Official Team con tre uomini nella fuga di quattro elementi che conquistava il rettilineo finale. Nello sprint finale Jacopo Ficaccio partiva in testa e concludeva per primo davanti al compagno di squadra Emanuele Rocchi e Federico Cozzani, del team Termo La Spezia, centrando così la prima vittoria stagionale. In quarta posizione il campione italiano Ivan Toselli sempre del team Il Pirata Official Team.

Alle premiazioni, oltre al sindaco di Ferentino Pompeo e al delegato allo sport, Dell'Olio, in rappresentanza dello sponsor Pallex oltre a Pierangela Mastrosanti il Direttore Generale Andrea Alberti ed il Capo Area Adriano Sisto, per Decathlon Italia, invece, Noemi Tuzza, department manager del reparto ciclismo del negozio di Frosinone. Folta la rappresentanza della FCI regionale e provinciale. Per il CR erano presenti il vice presidente Tony Vernile e i consiglieri Alfio Sciuto e Massimo Mazzetta mentre per il Comitato Provinciale sono intervenuti il presidente Roberto Soave e il suo vice Sebastiano Retarvi. A visionare le gare per la STR Lazio c'erano i tecnici Aldo Delle Cese e Cristian Astolfi.

Seguiranno ora altri due eventi firmati Velosport Ferentino, sempre nel mese di giugno.

Sabato 11 giugno al Parco delle Molazzete il Meeting Regionale Cross Country per Giovanissimi e sarà anche l'occasione per festeggiare la nascita della scuola di ciclismo Elio e Roberto Mastrosanti gestita proprio dalla Velopsort Ferentino. Domenica 19 Giugno, invece, si correrà il trofeo Elio e Roberto Mastrosanti riservato alla categoria Juniores, che quest'anno avrò come location principale il quartiere Ponte Grande.

ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI 2° anno

1° Di Paolo Cristian (Fun Bike) km 29,400 in 49'12" media 35,854 2° Matrone Gennaro (Team Cesaro) 3° Gargiulo Federico (Velosport Ferentino) 4° Chinellato Mattia (Logistica Ambientale) 5° Caringi Roberto Marco (Team Cesidio La Ruspa Avezzano) 6° Carnevali 7° Rossetti 8° Ciolfi 9° Fusilli 10° Pirolo

ORDINE D'ARRIVO ESORDIENTI 1° anno

1° Paris Brian (Team Coratti) km 29,400 in 49'12" media 35,854 2° Mainetti Eros (Team Coratti) 3° Ferraro Lorenzo (Team Coratti) 4° Micanti Leonardo (UC Foligno) 5° Arduini Francesco (Team Coratti) 6° Verde 7° Graziani 8° Antonelli 9° Moretti 10° Ferrusi

ORDINE D'ARRIVO ALLIEVI

1° Ficaccio Jacopo (Il Pirata Official Team) 2° Rocchi Emanuele (Il Pirata Official Team) 3° Cozzani Federico (Termo La Spezia) 4° Toselli Ivan (Il Pirata Official Team)5° Ragnatela Nicolo' (Il Pirata Official Team) 6° Sciarra 7° Savioli 8° Masciulli 9° Zezza 10° Ferraro.

Le foto del 10° Trofeo Città di Ferentino sono state realizzate da Roberto Palombi (Magico Click).