In questo weekend, da Latina fino a Genova, passando per Vallelunga, Magione e Misano Adriatico, ci saranno piloti del M.C. Franco Mancini 2000 a tenere alto il vessillo del sodalizio ciociaro, nelle varie gare in programma. In totale saranno sei i piloti che si schiereranno davanti al semaforo dello start. Quindi vediamo nel dettaglio di chi si tratta ed in quale campionato gareggerà.

Nausica Casinelli sarà in gara a Latina sul circuito del Sagittario, dove in sella alla sua Honda 450, darà battaglia nel campionato Regionale nella classe Supermotard. A Vallelunga sulla pista Piero Taruffi a difendere i colori del M.C. Franco Mancini 2000, nella Old Open Cup, in sella alla sua Ducati 1098, ci sarà il performante Domenico Paniccia. Proseguendo il nostro viaggio, arriviamo in Umbria sul circuito di Magione (PG), dove andrà in scena il Trofeo Malossi, riservato chiaramente alla classe scooter. Sul tracciato perugino a tenere alti i colori ciociari ci sarà Michele Urbano in sella al suo performante scooter Piaggio Zip SP. Arriviamo così in Romagna e qua sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, saranno due i piloti che gareggeranno con i colori del M.C. Franco Mancini 2000. Si tratta del giovane Federico Crolla, che in sella alla sua veloce Kawasaki ZX6R, prenderà il via nel Trofeo Italiano Amatori Base e Marco Puglisi che quest'anno sarà in gara nel Trofeo italiano Amatori Avanzato, in sella ad una Yamaha R1. A Genova è in programma la salita Castello-Passo della Scoglina con Marco Vigilucci in sella ad Una Aprilia 250, che utilizzerà questa salita per testare la moto in vista della gara di Campionato Italiano ed Europeo a fine mese allo Spino.

(Lucia Alonzi)