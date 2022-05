Presentato a Ferentino il primo "Trofeo Sant'Ambrogio". Presso la sala consiliare del Comune sono stati illustrati i dettagli della gara podistica in programma domani alle ore 9:30 con partenza ed arrivo nello stadio comunale.

A fare gli onori di casa il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo e l'assessore alla manutenzione e decoro, Giuseppe Virgili. Ha portato i suoi saluti anche il consigliere delegato allo sport, Nicola Dell'Olio assente per motivi personali, ma molto vicino alla società podistica per la realizzazione di questo evento.

È stata l'occasione per presentare ufficialmente la maglia tecnica della gara, in regalo come pacco gara a tutti i partecipanti, e che è stata donata al sindaco Pompeo e all'assessore Virgili. Quella di domani sarà una gara fortemente voluta anche dall'Amministrazione comunale di Ferentino che ha riconosciuto l'impegno in questi anni della Runners Team Ferentino nel riportare l'atletica nella città e farne un motivo di socializzazione e aggregazione. In queste settimane nelle zone Roana e Forma Coperta, per il percorso di 11 chilometri, è stato messo in sicurezza il manto stradale, ripulita l'area di rifiuti abbandonati e ripristinato il decoro urbano in uno dei tratti periferici più trafficati del territorio.

Un plauso degli organizzatori va al personale dell'ufficio tecnico, agli operai comunali, alla Polizia Municipale, alle società Ferentino Calcio e Frosinone Calcio per la collaborazione nella gestione dello Stadio Comunale.

«Arriveranno a Ferentino atleti da tutta la regione Lazio, anche da fuori regione e questo - ha ribadito il sindaco Pompeo - è il miglior segnale possibile per il territorio. Domenica sarà una bella giornata di sport e di socialità, grazie alla Runners Team Ferentino e a tutti i partecipanti, ci auguriamo sia una splendida gara, e che vinca il migliore».

«Abbiamo fatto squadra - ha aggiunto Virgili - con il delegato allo sport Dell'Olio, l'amministrazione e questa società podistica che conosco dalla sua nascita nel 2020. Auguro a tutti un grosso in bocca al lupo per domenica. E faccio un plauso anche per la scelta del percorso, che ci ha permesso di proseguire nell'opera di manutenzione e decoro della città. Stiamo lavorando con profitto, abbiamo bisogno di tempo e di impegno, ma con iniziative del genere la cittadinanza si renderà conto che il Comune è presente e sta lavorando per rendere più pulita e sicura la città di Ferentino».

Un ringraziamento dal presidente della Runners Team Ferentino Diego Papoccia agli sponsor, tutti del territorio, alla talentuosa Giada Noce che ha realizzato il disegno originale dell'evento e a quanti da settimane lavorano per la migliore riuscita di questo evento. «Con Alessandro, Paola, Gianfranco e Pino abbiamo lavorato in sinergia e con passione. Speriamo che sia una splendida giornata, un modo per ripartire insieme, da Ferentino».

Le iscrizioni sono ancora aperte su raceservice.it. Maglia tecnica come pacco gara per i primi 300 partecipanti. Un omaggio a tutte le donne presenti, premi per tutte le categorie fino al quinto classificato. Premi anche per le società che più numerose concluderanno la gara.