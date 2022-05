Torna in scena la grande boxe, questo sabato 7 maggio, con inizio alle ore 19,30, la prestigiosa scuola di pugilato della "ASD D. Tiberia" sarà protagonista di una speciale riunione interregionale che vede coinvolti i migliori atleti del Lazio e dell'Abruzzo nella moderna ed accogliente palestra in via Passo del Cardinale di Ceccano. La stessa città è molto nota mondo di tale disciplina soprattutto per il trascorso di campioni come Micheli, Adinolfi e l'indimenticabile Domenico Tiberia.

L'interessante cartellone presenta una vetrina di giovani delle diverse categorie. Per questa entusiasmante sfida interregionale i portacolori laziali saranno i pugili della "ASD D. Tiberia" Alessandro Arduini, Ivan Zangrilli, Claudio De Santis e Andrea Tiberia; Gianmarco De Vellis e Matteo Passeri della la palestra "ASD Scuola Pugilistica Città di Frosinone"; Flavio Simula gioiellino di famiglia della "Venus" del maestro Sergio Simula che tornerà sul quadrato a dimostrare tutta la sua coinvolgente esuberanza mentre il peso massimo Matteo Rosi della Bucciarelli Boxe Ceccano" avrà una ghiotta occasione per esaltarsi tra tutti i suoi numerosi amici e sostenitori. L'unico incontro femminile vedrà la promettente Martina Roccatani della palestra "Accademia Pugilistica Ciociara" opposta alla valida Francesca Serra della "Boxing Team". La palestra "ASD D. Tiberia", ad oggi, resta il simbolo del pugilato d'eccellenza in Ciociaria e non solo.

Il fondatore e presidente è Massimo Tiberia primogenito del grande "Memmo" che, con le figlie Ambra vicepresidente e Giada segretaria, dedica molto del suo tempo per tenere in piedi una struttura sempre più all'avanguardia non solo del pugilato agonistico, amatoriale e ludico ma anche di altre attività multidisciplinari con attrezzature e strumenti di assoluto valore; di comprovata competenza e professionalità sono i tecnici Pio Ciotoli e Luigi Tiberia essenzialmente appassionati di boxe che giornalmente seguono tanti ragazzi e ragazze facendo loro scoprire il vero significato dei valori pedagogici e formativi dello sport ed in particolare della boxe.

Quella boxe che da sempre ha inesorabilmente coinvolto tutto l'intero nucleo familiare in sfumature e sentimenti emotivi di grande spessore oggi più che mai anche per merito di Andrea, primogenito di Luigi, che ha raccolto il prestigioso e pesante testimone del nonno con impegno e determinazione dimostrando una costante e determinata crescita caratteriale e sportiva di notevole spessore. Il maestro Luigi Tiberia ogni giorno conduce con passione tutti i vari momenti in maniera altamente professionale e competenza per avvicinare i ragazzi allo sport ed in particolare al pugilato facendo loro scoprire il vero significato dei valori pedagogici e formativi dello sport come modello insuperabile di socializzazione, di educazione sportiva polivalente e di sano impiego del tempo libero dove l'educazione allo sport è l'elemento prioritario. Insomma una grande sfida Lazio - Abruzzo che adesso agogna il verdetto del ring.