È affidando le proprie aspettative a Luca Rossetti che Lion Team si appresta a vivere l'International Rally Cup 2022 da protagonista. Il team laziale, nato due anni fa dall'impegno "sul campo" di Andrea Minchella, affronterà i quattro appuntamenti in programma mettendo a disposizione del pilota friulano la Skoda Fabia R5, vettura attraverso la quale cercherà un risultato di spessore a partire dal Trofeo Maremma, manche di apertura della serie in programma nel fine settimana a Follonica, in provincia di Grosseto.Chilometri che Luca Rossetti condividerà con Manuel Fenoli, copilota compartecipe della vittoria del Campionato Italiano WRC 2021. Un connubio d'intenti concretizzato all'insegna dell'entusiasmo, quello tra Lion Team e Luca Rossetti.

Entusiasta Angela Tucciarone, titolare di Lion Team: "Una collaborazione, quella tra Lion Team e Luca Rossetti, decisamente stimolante. Per tutta la nostra squadra, sarà motivo di ulteriore crescita il rapportarsi con un pilota del calibro di Luca Rossetti. Il nostro è un progetto giovane, nato appena due anni fa dall'idea di motorsport di Andrea Minchella ma già concreto. Con Luca Rossetti aggiungiamo un altro importante tassello ad un percorso fatto di entusiasmo e professionalità".

"L'impatto con il team si è confermato ottimo - il commento di Luca Rossetti - conosco Andrea Minchella dal 2015 ed ho sempre apprezzato il suo impegno, la passione e la serietà espressa nel lavoro. Sono felice di correre con Lion Team, l'obiettivo è quello di portare a casa il massimo risultato".

La gara, nel suo format internazionale, conta otto prove speciali per un totale di oltre novantaquattro chilometri cronometrati. Luca Rossetti e Lion Team saluteranno la pedana di partenza alle 15,31 di sabato 2 aprile, dal Viale Italia in Follonica, dove tutti i concorrenti faranno ritorno domenica 3 a partire dalle 17,52.