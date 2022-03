La Pallavolo Sicilia Catania sarà il primo avversario che l'Assitec Volleyball affronterà nel calendario della Poule Salvezza relativo al Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di Serie A2. Le ragazze di coach Emiliano Giandomenico scenderanno in campo domenica 20 marzo alle ore 17 sul taraflex amico del PalaIaquaniello di Sant'Elia Fiumerapido. In quello che sarà appunto un nuovo esordio di Sant'Elia dopo la conclusione della regular season. Saranno 8 in totale le partite che le gazzelle care alla presidente Silvia Parente dovranno affrontare in questa seconda parte della stagione. Infatti, secondo regolamento, le squadre dalla 8^ alla 11^ posizione di ogni girone (8 squadre totali) dovranno affrontare le 4 formazioni provenienti dall'altro girone in andata e ritorno, per totali 8 giornate. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Le ultime 6 classificate nella speciale classifica di questo "mini torneo" retrocedono in B1. In sostanza soltanto le prime due classificate potranno rimanere in A2.

Il coach

«Finalmente ci siamo. Inizia un nuovo campionato - ha detto Emiliano Giandomenico, head coach dell'Assitec Volleyball Sant'Elia Fiumerapido - dove vogliamo essere protagonisti. E per questo ci siamo preparati in modo scrupoloso e con grande intensità. Saranno otto sfide durissime contro squadre che inseguono il nostro stesso obiettivo. Sarà importante mantenere un livello di gioco medio-alto e lottare con la testa e con il cuore. Invitiamo tutti gli appassionati a venire a sostenerci domenica contro il Catania. Riempiamo il palazzetto!»

Dopo gli ultimi recuperi che hanno allineato i calendari, sono state definite le griglie play off e play out di pallavolo A2 femminile. La Assitec Sant'Elia tornerà in campo domani per la prima giornata della Poule Salvezza, giocando contro Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Sono otto le squadre inserite nel mini girone. Tutte si portano dietro i punti della prima fase. Le laziali con un bottino di 15 punti sono quarte, a cinque lunghezze dal secondo posto. Le ultime sei retrocederanno in Serie B1. Gli altri incontri in calendario sono: Vicenza - Marsala, Club Italia - Aragona, Altino - Modica. Nel secondo turno le gazzelle andranno in Sicilia, a Modica (27 marzo ore 17).

La classifica

PUNTI VINTE PERSE

Sigel Marsala Volley 30 11 9

Anthea Vicenza 20 6 14

Club Italia Crai 19 7 13

Assitec Volleyball Sant'Elia 15 5 15

Rizzotti Design Catania 14 5 15

Seap Dalli Cardillo Aragona 14 4 16

Egea Pvt Modica 7 2 18

Tenaglia Altino Volley 3 1 19