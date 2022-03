Bella e convincente vittoria del Cassino che ha la meglio sulla quotata Ragusa incamerando altri due utilissimi punti in classifica (rossoblù ora terzultimi a 14, a sole due lunghezze dalla salvezza e dal trenino di quattro squadre che precedono i virtussini a quota 16) nel match che precedeva la sosta per la Coppa Italia. Siciliani che erano chiamati a confermare il trend positivo di tre vittorie consecutive, e virtussini obbligati a vincere per sottrarsi il prima possibile dalla zona playout. Parte subito bene Ragusa, che con Rotondo, Da Campo e Picarelli sugli scudi, infliggono ai padroni di casa un pesante 0-8 di parziale; ma Cassino non ci sta, e grazie ai punti di Borsato, Ani e Lestini rimane in scia. Un controparziale rossoblù di 7-0, rimette nel match Cassino, che a causa, però, di una serie di imperdonabili disattenzioni difensive, viene ricacciata indietro dai punti di Sorrentino, Picarelli e Chessari, che con 3 triple, fanno suonare l'allarme in casa Cassino. Nel finale di primo periodo, la BPC prova a ricucire lo strappo, ma Ragusa riesce a raggiungere 12 lunghezze di vantaggio: 12-24 il parziale.Dopo la pausa, gli uomini di Bocchino continuano a macinare punti, e guidati da Picarelli, continuano a scavare il solco. Cassino prova ad alzare l'intensità offensiva e grazie al buonissimo impatto dalla panchina di Idrissou e Provenzani, coadiuvati da Lestini e Ani, raggiunge la compagine ospite. Stefanini, dalla panchina, mette di nuovo la freccia ma, ancora, Lestini e Provenzani, approfittano di bun lack-out per superare imprimendo l'accelerazione buona: 29-10 nel secondo periodo. Al ritorno in campo, i ragusani sembrano essere più incisivi nel pitturato ma Ly-Lee, Ani e Teghini permettono a Cassino di di stare davanti: 57-51.

Nell'ultimo periodo, si alza esponenzialmente l'intensità, con entrambe le compagini pronte a gettare il cuore oltre l'ostacolo per portare a casa l'importante posta in palio. Da Campo, Picarelli, Chessari e Simon, tentano più volte di mettere a referto punti decisivi nell'economia del match, ma i canestri di Ly-Lee, Ani, Provenzani e Borsato, determinano la definitiva vittoria rossoblù, con il risultato di 75-70.

«Durante questo periodo siamo stati protagonisti di vari cambiamenti, e quando avvengono, raccogliere risultati non è mai facile - ha commentato al termine del match il play-guardia rossoblù, Stefano Borsato - Dopo settimane di duro lavoro, però, stiamo incominciando a raccogliere i frutti e siamo soddisfatti di ciò... Quando si raggiungono questi risultati non è mai merito di un singolo, ma di tutta la squadra... Adesso, ricarichiamo le batterie durante la pausa e prepariamo al meglio il prossimo incontro con Ruvo: dovremo giocare una partita importante, in continuità con le performance offerte nelle ultime settimane».

Prossimo incontro, dunque, per i lupi rossoblù, sabato 19 marzo al PalaVirtus, contro i pugliesi del Talos.

Tabellino

Cassino 75

Ragusa 70

BPC Virtus Cassino

Lestini 19 (7/8, 1/4), Ani 16 (4/7, 2/6), Borsato 16 (5/8, 1/2), Provenzani 11 (4/5, 0/4), Idrissou 7 (3/3, 0/0), Ly-Lee 4 (2/4, 0/1), Teghini 2 (1/4, 0/5), Gambelli 0 (0/0, 0/0), Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Pontone 0 (0/0, 0/0), Balducci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 21; Rimbalzi: 44 (5 + 39);

Assist: 15

Virtus Kleb Ragusa

Picarelli 19 (3/6, 2/5), Rotondo 16 (5/11, 0/1), Da Campo 13 (2/11, 1/5), Chessari 7 (1/2, 1/4), Ugochukwu 6 (0/0, 2/4), Stefanini 5 (1/2, 1/3), Sorrentino 4 (0/0, 1/9), Ianelli 0 (0/2, 0/3), Canzonieri 0 (0/1, 0/1), Salafia 0 (0/0, 0/0), Festinese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27; Rimbalzi: 34 (11 + 23); Assist: 12