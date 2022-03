Quarto successo consecutivo per la Fidelia Torrenova che nega al Cassino di raccogliere due punti importanti nella corsa salvezza. Al Pala Luxor Building la squadra siciliana batte la BPC 71-60 al termine di una gara equilibrata. La squadra di coach Bartocci dopo un break iniziale prende il comando delle operazioni e conquista una vittoria importantissima. Sponda cassinate, c'è rimpianto per non aver sfruttato l'occasione per cercare di allontanarsi il prima possibile dalla "zona rossa" della graduatoria; «Siamo molto rammaricati per il risultato di quest'oggi», commenta al termine della gara il ds cassinate, Alberto Manzari. «Abbiamo disputato tutto sommato una buona gara, una prestazione sicuramente in continuità con i passi avanti che abbiamo messo in atto in queste ultime settimane. Abbiamo sciorinato una performance difensiva ottima... Dispiace perchè i ragazzi hanno interpretato bene una gara difficile, contro una squadra forte e che sta facendo un ottimo campionato, ma purtroppo, le pessime percentuali in attacco ci hanno fortemente penalizzato. Siamo arrivati più volte con la palla in mano del sorpasso senza mettere mai il naso avanti».



I siciliani, dopo un approccio pigro alla partita, hanno invece trovato la giusta intensità su entrambi i lati del campo. In attacco, poi, la fiducia arrivava con i canestri di Zucca, Perin, Vitale e Tinsley, che prima piazzavano un 11-0 per il 13-5 a metà primo quarto, poi chiudevano 21-12 al 10'. Nel secondo parziale stessa base d'avvio dei primi 10': Cassino piazzava un 0-4 in avvio, poi le bombe di Perin e Galipò, seguiti dall'asse Vitale-Zucca, e la tripla di Tinsley portavano Torrenova alla doppia cifra di vantaggio al 19'. La Virtus non mollava e con Lestini e Borsato accorciava sul 38-33 di fine primo tempo. Borsato e Teghini aprivano le danze dopo la pausa lunga, ma le bombe di Tinsley e Zucca, seguite dalla transizione di Perin riportavano al +10 la Fidelia, 50-40. I laziali però restavano in partita ed un break di 3-10 mandava tutti all'ultimo riposo sul 53-50.

Cassino tornava fino al -2 ad inizio di quarto parziale, ma Galipò e Perin erano l'anima della Fidelia. La squadra di coach Bartocci trascinata così dalla grande intensità difensiva, allungava inesorabilmente e con i canestri di Zucca, Bianco e Galipò la portava a casa.

Tabellino

Torrenova 71

Cassino 60

Fidelia Torrenova

Zucca 22 (7/11, 2/4), Perin 18 (1/1, 4/9), Tinsley 11 (1/4, 3/7), Galipo 8 (1/1, 1/2), Bianco 6 (2/2), Vitale 4 (2/3, 0/6), Nuhanovic 2 (1/2), Bolletta (0/7, 0/1), Farina (0/1 da 3), Zanetti (0/1, 0/1), Saccone ne. Coach: Bartocci

Tiri liberi: 11 / 17; Rimbalzi: 45 (8 + 37);

Assist: 15

Bpc Virtus Cassino

Borsato 24 (4/6, 4/10), Lestini 18 (5/6, 2/12), Ly-Lee 9 (4/8, 0/1), Teghini 6 (2/3, 0/5), Provenzani 3 (1/2, 0/1), Ani (0/2, 0/3), Balducci (0/2 da 3), Idrissou (0/2), Gambelli, Pontone ne. Coach: Vettese

Tiri liberi: 10 / 12; Rimbalzi: 36 (4 + 32);

Assist: 8

Parziali: 21-12, 38-33, 53-50