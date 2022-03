L'Assitec Volleyball batte 3-0 (25-16 27-25 35-23) la Seap Dalli Cardillo Aragona e supera nella classifica generale del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di Seria A2 ( Girone A), proprio la squadra siciliana insediandosi al terzultimo posto a quota 15. Una partita che consegna punti importanti alla società frusinate in vista della Poule salvezza e la tira fuori da un momento molto delicato della stagione.

Coach Emiliano Giandomenico schiera sul taraflex rosa del Pala Iaquaniello di Sant'Elia Fiumerapido la formazione tipo: Saccani opposta a Fiore, al centro Montechiarini e Vanni, schiacciatrici Costagli e Lotti, il libero è Lorenzini. Coach Pasqualino Giangrossi per Aragona risponde con: Caracuta-Stival, Negri-Misegna, Dzakovic-Ruffa, Libero Vittorio.

Parte forte Sant'Elia nel primo set: pronti, via ed è subito in vantaggio 5-2, poi 8-2. Giangrossi chiede il discrezionale, ma L'Assitec, tornata sul taraflex, mette subito a referto altri due punti e non frena l'inerzia che la porta, complice anche qualche errore delle ospiti, sul 15-5 e nuovo time out per Aragona. La Seap Dalli Cardillo prova a rientrare, l'Assitec controlla e si porta sul 22-13.

Un errore in battuta di Dzakovic, una fast di Montechiarini e un block out di capitan Lotti permettono a Sant'Elia di portare a casa il set 25-16.

Nel secondo parziale scappano subito avanti le gazzelle care alla presindente Silvia Parente: 5-0 e time out per Giangrossi. Al rientro in campo Costagli e Lotti continuano a martellare, 7-0 per la squadra di casa. Aragona resta aggrappata al match e riduce il distacco grazie agli attacchi di Dzakovic e Stival, 14-11. L'Assitec torna a macinare gioco e alza il muro sull'opposto di Aragona, Montechiarini la ferma due volte consecutive, 20-14. Ma non è finita. Aragona dà fondo a tutte le sue energie e riesce a pareggiare i conti sul 22-22. Si procede punto a punto fino alla parallela vincente di Fiore e ad un muro di Costagli che permettono a Sant'Elia di portare a casa anche il secondo parziale: 27-25.

L'inizio del terzo set è tutto di marca aragonese. La Seap mette in difficoltà le gazzelle e va vanti prima 3-5 e poi 5-9. L'Assitec riesce però a tornare pian piano in partita, Giandomenico sostituisce Fiore con Muzi e si arriva sul 19-19. E' lotta punto a punto, Sant'Elia riesce a mettere, con grande caparbietà, il naso avanti sul 24-23. Time out per Aragona. Si rientra sul campo e le ragazze di coach Giandomenico chiudono il terzo set 25-23 e 3-0 che dà morale e punti importanti.

«E' stata una bella partita, - ha commentato a fine gara il coach dell'Assitec, Emiliano Giandomenico - Finalmente una vittoria di cui avevamo veramente bisogno, soprattutto in questo momento particolare. Da adesso non abbiamo più alibi percheé abbiamo il tempo per preparare al meglio la prossima partita contro Busto Arsizio, che sarà molto difficile. Le ragazze comunque sono state bravissime a tenere alta la tensione e non mollare soprattutto ne terzo set».

«E' stata una gara difficile per noi. Venivamo da una trasferta lunga – ha detto coach Giangrossi - e da una serie di partite che non siamo riusciti a preparare nel modo adeguato a causa degli spostamenti. Purtroppo siamo scesi in campo con tre defezioni, le ragazze hanno lottato, in alcuni momenti della gara ci stava qualche cambio per far rifiatare la squadra, ma eravamo contati. Ora avendo a disposizione tutta la settimana potremmo allenarci nel migliore dei modi per preparare la prossima gara di campionato».

Tabellino

Sant'Elia 3

Aragona 0

Assitec Sant'Elia

Saccani 1, Lotti 5, Vanni 14, Fiore 5, Costagli 12, Montechiarini 13, Lorenzini (L), Tellaroli n.e., Muzi 4, Nenni n.e., Cecchi n.e. All. Giandomenico

Seap Dalli Cardillo Aragona

Caracuta 1, Stival 12, Dzakovic 17, Bisegna 4, Negri 8, Vittorio (L), Ruffa 4, Casarotti n.e. All.: Giangrossi

Parziali: 25-16, 27-25, 25-23

Note: Muri Aragona 9, Sant'Elia 12. Ace Aragona 2, Sant'Elia 4. Err. battuta Aragona 6, Sant'Elia 8. Err. azione Aragona 11, Sant'Elia 7. Attacco Aragona 26%, Sant'Elia 32%. Ricezione Aragona 50% (25% perfetta), Sant'Elia 53% (31% perfetta).