L'Assitec Volleyball tornerà in campo domani, mercoledì, 23 febbraio alle ore 20.30 tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport Giulo Iaquaniello di Sant'Elia Fiumerapido. Sul taraflex rosa, le ragazze di coach Emiliano Giandomenico contenderanno la posta in palio all'Hermaea Olbia per il recupero della quinta giornata del Girone A del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile, Serie A2. Le "gazzelle" care alla presidente Silvia Parente vengono da un periodo non felice ed avaro di punti, cercheranno il riscatto proprio con il team sardo contro cui, in formazione molto rimaneggiata, sono riuscite a vincere, nel girone d'andata, dopo un rocambolesco tie break al Geopalace di Olbia.

«Sarà un'altra gara molto dura – ha detto il capitano dell'Assitec Volleyball, Silvia Lotti – dobbiamo dare il massimo per riuscire a cogliere un risultato utile. Dobbiamo, inoltre, essere concentrate su noi stesse, perché soprattutto nelle ultime prestazioni abbiamo dimostrato di fare il bello e il cattivo tempo. Siamo in grado di fare grandi cose, ma subito dopo anche di perderci in errori basilari. Il tempo di prepararci alla gara con Olbia è stato minimo, ma abbiamo il compito di dover fare del nostro meglio per uscire da questa situazione. Riuscire a fare risultato non solo ci permetterebbe di muovere la classica e racimolare punti importanti, ma ci darebbe anche molto morale per il prosieguo della stagione».