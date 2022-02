Prosegue il percorso netto del Nuovo Basket Alatri, giunto alla nona vittoria consecutiva nel Girone E di Promozione. I ciociari passano con autorità anche sul campo del Basket Terracina, nonostante un primo tempo abbastanza sotto tono. L'ottimo inizio, infatti, sembrava far presagire un pomeriggio tranquillo per i verderosa ma i pontini si sono scossi presti, riuscendo a chiudere il primo quarto sul -2. Poi nel secondo periodo salgono anche le percentuali dall'arco per i padroni di casa, trascinati da Bondatti. Terracina arriva addirittura sul +8 in avvio di terzo quarto ma a questo punto gli alatrensi riprendono in mano la gara, piazzando un parziale di 9-26 che di fatto indirizza l'incontro. I locali provano a restare aggrappati alla gara, tentando anche un forcing finale, ma Alatri gestisce senza rischiare più nulla.

"Forse abbiamo preso l'incontro un po' sottogamba – ha commentato il presidente Maurizio Boezi - Una volta prese le misure, però, non c'è stata più partita. Aumentando l'attenzione difensiva siamo riusciti ad acquisire un buon margine di distacco che alla fine sarebbe potuto essere anche più ampio. Siamo stati bravi comunque a non scomporci di fronte all'entusiasmo degli avversari quando siamo scivolati a -8 sfruttando qualche nostro passaggio a vuoto".

Arriva così un'altra vittoria per i ciociari che restano al comando del loro raggruppamento e domenica 27 Febbraio alle 18:30 saranno di scena a Itri, sul campo della seconda in classifica. Un vero e proprio scontro al vertice, dopo il 63-58 della gara di andata in favore dei verderosa.