Con un lusinghiero successo si è conclusa la terza edizione del torneo indoor "Castello Greci Open" svoltosi sul nuovo terreno in resina gommosa del circolo ripano "Il Castello".

Ad iscrivere il nome nell'albo d'oro della manifestazione il quindicenne Edoardo Lazzaroni (3.1) allievo del maestro Paolo Sinibaldi dell'Olimpia Center di Sora. Nella finalissima il giovane e brillante tennista, ha battuto in due set (6/3 7/6) l'esperto 4.1 Amedeo De Giuli del Tc Castro, diretto da Franco Carocci. Lazzaroni ha evidenziato colpi eccezionali, come il potente e preciso dritto (vera arma letale) oltre un equilibrio tattico e una maturità fuori dal comune. De Giuli, invece, resta una "vecchia" conoscenza dei campi e può avere margini di miglioramento, consapevole della indiscussa classe che, già nel 2022, lo porterà a occupare in classifica il punteggio di 3.3, con l'ambizione di entrare in seconda categoria.

Questa la marcia di avvicinamento alla finalissima (poi persa) di quest'ultimo. Battuti Bignardi (3.5), Pennese, Santoro e Terra, tutti 3.4.

Che dire del vincitore Lazzaroni? Ha destato molto interesse. Non è una sorpresa e, nel futuro, peraltro ancora da costruire, si farà sicuramente sentire data la giovane età e un repertorio già in parte completo, ma da ottimizzare, soprattutto per quanto riguarda la posizione e gli spazi da occupare meglio durante la partita. Il torneo di Ripi è stato una vetrina importante. In luce anche Luca Colasanti che ha venduto cara la pelle contro Lazzaroni perdendo solo al tiebreak finale per 11 a 9.

Altri ragazzi di spessore sono risultati Emanuele Santoro e Riccardo Maggi. Per tracciare un bilancio della kermesse, viva soddisfazione espressa da parte del patron Aldo Giuliani, del maestro Fit Daniele Giuliani e del noto imprenditore locale, sponsor unico, Enrico Greci che hanno tenuto a "battesimo" ben 54 iscritti e potuto contare su una qualità tennistica veramente di primo livello.

Da sottolineare l'apporto importante del giudice arbitro Arcangelo Fratarcangeli e del delegato provinciale tennis Frosinone Enzo Rea. Per tutti, giocatori ed organizzatori, un invito a ripresentarsi all'ambita tappa del torneo di Ripi anche il prossimo anno, con rinnovate ambizioni e con la certezza di poter fare sempre meglio.