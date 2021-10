Week-end con tante novità per la BPF Cassino Longo & Pagano. Sabato verrà presentata la società ai tifosi, appuntamento alle ore 15.30 presso il Palazzo comunale di Cassino, domenica nella Casa del basket festa a tema per ragazzi e ragazze del minibasket e poi sempre domenica ma alle ore 18.00 quarta giornata di campionato: arrivano i lidensi delle Stelle Marine, che nelle precedenti gare hanno vinto la prima in casa contro Colleferro e perso le restanti due, con Scauri in casa e in trasferta contro il Don Bosco, ha realizzato 201 punti e ne ha subiti 198; differenza +3. Coach Pasquinelli ha rinforzato il suo gruppo con gli arrivi di tre giocatori di spessore, su tutti Lauria che in tre partite ha realizzato 60 punti, 33% sul totale, Ligas due gare e 23 punti, mentre deve ancora arrivare il debutto di Guadagnini, altro elemento di indiscusso valore. Buone le prestazioni di Amantini, 34 per lui, Petrella e Di Paolo con 11. "I nostri ragazzi - si legge in una nota a firma di Max Marzilli - sono carichi, hanno il miglior attacco con 281 punti e la 4^ miglior difesa con 190 punti subiti, la differenza in positivo è notevole: +91; domenica dovranno raddoppiare gli sforzi per provare a fare poker di vittorie". Sugli avversari e sul momento del roster come consuetudine abbiamo sentito il coach Nardone. "Dopo un'altra ottima settimana di allenamento ci prepariamo ad affrontare questa partita contro i lidensi che sarà durissima in virtù anche dei rinforzi che hanno preso la settimana scorsa. Un roster qualitativo e con una panchina lunga, sicuramente per noi sarà una gara diversa dalle ultime e questo ci fa piacere perché abbiamo voglia di misurarci con formazioni toste... Ci sarà bisogno dell'apporto del pubblico, il tifo all'esordio casalingo ci ha dato una carica incredibile e vorremmo vedere gli spalti colmi, nel rispetto delle norme anti Covid. Abbiamo una squadra molto giovane, in panchina abbiamo Papa che è un 2000 e molti 2003-2004-2005, alcune volte andiamo in 10 a referto ed è un segnale della società per valorizzare il patrimonio locale, i giovani lo stanno facendo alla meglio. Il gruppo è stato costruito a regola d'arte, abbiamo preso Bullock proprio per permettere agli altri di crescere nella giusta maniera, tutti hanno margini di miglioramento e la crescita è costante."

Palla a due domenica 31 ottobre alle ore 18.00, la società comunica che ha predisposto una prenotazione gratuita attraverso Internet per coprire i 271 posti disponibili così ripartiti: 225 tifosi locali, 30 tifosi ospiti, 16 sponsor, per prenotarsi cliccare su htpps://eventbrite.it/e/biglietti-ad-basket-cassino-vs-stelle-marine-193318078577

Diretta integrale sulla pagina Facebook AD BASKET CASSINO.

(Max Marzilli - Responsabile Marketing e Comunicazione)