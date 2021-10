Quarta giornata di campionato alle porte per la Scuola Basket Frosinone che domani (sabato 30 Ottobre) affronterà in trasferta la Valemotors Albano. Match insidioso per la formazione ciociara, reduce da due vittorie consecutive, contro UISP XVIII e Pomezia, dopo il ko dell'esordio contro Cassino. I padroni di casa, invece, sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Finora per la squadra allenata da Tantoni sono arrivate due sconfitte nette in trasferta, contro Vigna Pia e Fonte Roma, mentre nell'unica gara casalinga c'è stato uno stop di misura contro Aprilia.

Albano perciò andrà a caccia della prima vittoria stagionale, provando ad affidarsi ai centimetri di Gori e Scascitelli, oltre che all'atletismo dell'ex Anagni Coluzzi. Sono loro tre gli elementi di maggior esperienza in un gruppo molto giovane.

L'allenatore della Scuba, Francesco Calcabrina, chiede ai suoi la massima attenzione, consapevole dell'importanza di aprire un filotto di vittorie: "Per noi è una gara verità – dichiara – perché veniamo da due successi di seguito ma affrontiamo un avversario che cerca ancora la prima affermazione della sua stagione. Purtroppo è stata una settimana molto complicata con diverse defezioni dovute a problemi fisici, spero però di poter recuperare tutti per il match di Albano".

Il programma della quarta giornata del Girone B

Aprilia – Fonte Roma

Pomezia – Nuova Lazio

Borgo Don Bosco – Vigna Pia

UISP XVIII – Nova Ciampino

Albano – Scuba Frosinone

Colleferro – Scauri

Cassino – Stelle Marine Ostia

CLASSIFICA GIRONE B: Fonte Roma, Fortitudo Scauri e Cassino 6; Scuba Frosinone, Borgo Don Bosco e Vigna Pia 4; Nuova Lazio, Pomezia, Aprilia, Nova Ciampino, UISP XVIII e Stelle Marine Ostia 2; Albano e Colleferro 0.