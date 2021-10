La vittoria del Cassino è riassunta in un secondo e pochi decimi: quelli che sono bastati a Lestini per ricevere palla, avvitarsi in aria di fronte ad un raddoppio e sparare la bomba da tre a fil di sirena per il sorpasso definitivo su una coriacea Sant'Antimo. Sblocca la sua classifica la BPC al termine di una gara condotta quasi per intero grazie anche alla straordinaria performance difensiva. Non chiude però definitivamente la porta e dopo aver toccato per anche 8 lunghezze di vantaggio, è costretta ad inventarsi una giocata sensazionale. Va bene così. Si può esultare.

Due le novità in casa BPC, in partenza, sullo starting five: negli esterni, esordio dal 1' per Provenzani e Moffa, preferiti in partenza rispetto al duo Teghini-Razic, confermati, invece, il trio composto da Campori, Ani e Ly-Lee; per gli ospiti, coach Origlio manda in campo Maggio, Sperduto, Battaglia, Coviello e Hajrovic.

L'inizio di match vede come assoluto protagonista Ly-Lee, che firma subito 4 punti per i cassinati; la risposta della Geko PSA, però, non tarda ad arrivare, con le triple di Sperduto e i canestri sotto le plance di Hajrovic, che fanno trovare il primo vantaggio agli ospiti.

Maggio non ci sta e trascina la Geko sul 20-26.

Per la BPC, è Provenzani a suonare la carica a poco più di tre minuti dalla fine, ma è Cantone a punire ancora la difesa cassinate per il +5 ospite prima della tripla realizzata dall'angolo di Ani, che suggella il punteggio all'intervallo lungo sul 33-35.

Al rientro dagli spogliatoi sono di Campori i punti della parità, e con due ottime difese e due canestri rispettivamente di Teghini e Ly-Lee, Cassino rimette il naso avanti sul +5.

Cena firma la nuova parità al PalaVirtus. Poi a Teghini rispondono Cantone e Battaglia. A 3' dal termine del match, sul 60-59 per la BPC, non si segna fino a 5 secondi dal termine, fino a quando Maggio infila nel pitturato il +1 che rischia di essere definitivo. Vettese chiama ben 2 time-out per disegnare la rimessa, ma è la magia di Lestini a decidere il match: una tripla dall'angolo con due avversari addosso manda in visibilio il pubblico del PalaVirtus e la panchina rossoblù, che corre tutta sul rettangolo di gioco per abbracciare il compagno.

Al termine della gara, il commento di un soddisfatto direttore tecnico Furio De Monaco: «Sarebbe stata davvero una beffa, perdere per l'ennesima volta una gara in volata sul punto a punto. I ragazzi in settimana hanno lavorato bene e sono contento per loro che siano arrivati questi primi due punti».

Il tabellino

Cassino 62

Sant'Antimo 60

Virtus BPC Cassino

Provenzani 6, Moffa 4, Campori 14, Ani 5, Ly-Lee 16; Teghini 10, Birra 2, Lestini 5. N.e.: Razic, Gambelli, Idrissou. All.: Vettese

Geko PSA Sant'Antimo

Maggio 11, Battaglia 8, Sperduto 19, Coviello 4, Hajrovic 7; Cantone 2, Cena 9. N.e.: Ratkovic, Ochoa, Puca. All.: Origlio

Arbitri: Lillo e Anselmi

Note - Tiri liberi: Cassino 19/28, Geko 6/11

Statistiche: Cassino, tiri da due 14/34, da tre 5/15, rimbalzi 44 (11+33), assist 12; Sant'Antimo, tiri da due 15/31, da tre 8/30, rimbalzi 26 (5+21), assist 9