Fa subito centro la Assitec che incamera i primi, storici tre punti in A2, battendo il Tenaglia Altino a Lanciano.

Le atlete di coach Emiliano Giandomenico sono scese sul taraflex rosa con il piglio giusto riuscendo ad avere la meglio per tre set a zero sull'Altino Volley. Un'Assitec che vince, dunque, e convince. Allo starting: Saccani opposta a Tellaroli, bande Costagli e Lotti, al centro Vanni e Montechiarini, libero Lorenzini. La squadra è in palla già dalle prime battute di gioco, il team caro alla presidente Silvia Parente, va vanti 4-7 poi 5-9. La svolta sul 12-14 quando grazie a tre attacchi vincenti della schiacciatrice Chiara Costagli la squadra ospite si porta sul 12-17. Poi un muro di Ylenia Vanni, un pallonetto di Silvia Lotti e un primo tempo della centrale gialloblù permettono a Sant'Elia di allungare ulteriormente sul 14-20. L'Assitec gestisce il rientro di Altino e chiude il primo set con tre muri punto (prima Montechiarini, poi Vanni e infine Lotti) e due attacchi vincenti del Capitano Silvia Lotti.

Il secondo set è tirato. Le squadre si fronteggiano punto a punto. Il coach di Altino, Luca D'Amico prova a dare la scossa alla squadra sostituendo Kavalenka con Comotti. Ma sono le ospiti ad avere lo spunto decisivo: un mani fuori di Costagli e una doppia fischiata alla palleggiatrice di casa, Saveriano, permettono a Sant'Elia di portare a casa anche il secondo set, 23-25.

Nel terzo parziale non c'è storia, l'Altino cede all'impeto dell'Assitec e nonostante la girandola di cambi si trova sotto prima 3-7 e poi 6-12. Tellaroli, Montechiarini, Vanni e Lotti collezionano attacchi vincenti e la squadra laziale arriva al suo massimo vantaggio della partita 12-20. Sant'Elia continua a macinare gioco e lascia alle abruzzesi un solo punto, la chiude Ylenia Vanni, a muro, fermando il parziale sul 13-25. Ottime anche le prove della palleggiatrice giallo-blu Federica Saccani e del libero Martina Lorenzini sia in ricezione che in difesa.

«E' una vittoria importante all'esordio storico di questa società in A2, ma anche di alcune giocatrici – ha detto coach Emiliano Giandomenico – Le ragazze sono state bravissime. C'era tanta emozione e tanta adrenalina da gestire. Temevamo molto Altino perché nonostante il risultato di Brescia aveva disputato un'ottima prova, soprattutto in difesa. Sono molto contento di questo risultato perché in questi mesi abbiamo avuto molte difficolta legate agli impianti di allenamento e agli infortuni. Questa vittoria è il giusto riconoscimento per le ragazze e per la società che merita questa grande soddisfazione».

«Siamo molto contente –ha detto il capitano Silvia Lotti – Una vittoria del genere ci da tre punti importanti, ma dà anche morale. Ci permette di affrontare la settimana in modo sereno visto che andremo ad affrontare Brescia, una delle squadre più forti del campionato. Questo successo ci deve dare consapevolezza nei nostri mezzi, ma anche lo stimolo per migliorare ulteriormente».

La seconda giornata

Solo vittorie esterne nella seconda giornata del Girone A. Dopo quella ottenuta da Brescia nell'anticipo sul campo della Futura, ne arrivano altre quattro. Quella della Sigel Marsala Volley per 3-1 sul campo della Seap Dalli Cardillo Aragona vale il primato solitario in classifica a quota 6 punti. La squadra di Davide Delmati vince grazie ad una superlativa prestazione della statunitense Okenwa, a segno 29 volte. In seconda posizione, appaiata alla Banca Valsabbina, c'è la CBF Balducci HR Macerata, chiamata agli straordinari da una mai doma Green Warriors Sassuolo, capace di trasformarsi dopo due set senza storia. La squadra marchigiana è più concreta, sbaglia meno e si porta presto avanti 0-2. La Green Warriors però si dimostra però dura a morire: risorge dalle sue ceneri, ritrova fiducia in attacco ed a muro e in rincorsa si aggiudica il terzo parziale, riaprendo il match. Nel quarto set Gardini si carica la squadra sulle sulle spalle e Sassuolo porta la partita al quinto. Sul 13 pari lo strappo delle marchigiane, chiude il mani out di Michieletto.

Primo successo stagionale per la Omag MT San Giovanni in Marignano, che si aggiudica il derby romagnolo in casa dell'Olimpia Teodora Ravenna per 1-3. Il primo set vinto in volata sembra lanciare le padrone di casa, ma l'ingresso di Aluigi in regia al posto di Turco cambia l'inerzia del match.

Tabellino

Tenaglia Altino 0

Assitec Sant'Elia 3

Tenaglia Altino

Di Arcangelo 1, Meniconi, Angelini 4, Spicocchi 5, Ollino 1, Zingoni, Costantini 3, Mastrilli (L), Natalizia (L), Kavalenka 7, Comotti 2, Olleia, Saveriano 3, Lestini 7

Assitec Sant'Elia

Muzi, Costagli 10, Lotti 13, Nenni, Montechiarini 8, Lorenzini (L), Vanni 7, Saccani 6, Tellaroli 12, Poli

Parziali: 18-25, 23-25, 13-25

Note - Durata set 25', 28', 22', tot. 01:15