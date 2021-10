Ormai ci siamo. DOpo aver riposato al primo turno del campionato di A2 femminile la Assitec Volleyball Sant'Elia è pronta a tuffarsi in questa nuova, esaltante avventura. E' continuata anche questa settimana, tra allenamenti e presentazione al pubblico, la sua marcia di avvicinamento allo storico esordio nel secondo campionato nazionale di pallavolo femminile per farsi trovare pronti nella prima gara nella serie cadetta quando ritroverà l'Altino Volley con il quale ha già dato vita a sfide importanti negli anni passati in B1. Si giocherà domani a Lanciano, prima palla alzata alle ore 17.

Le atlete agli ordini di coach Emiliano Giandomenico dal 29 agosto si sottopongo ad allenamenti intensi e ormai sono cariche e non vedono l'ora di incominciare

«La partita con Altino segna il mio debutto sulla panchina dell'Assitec - ha detto coach Giandomenico in sede di pre match - e soprattutto rappresenta la prima volta per questa società sul palcoscenico della Serie A. Ci sono emozione ed adrenalina da gestire per offrire una prestazione degna e gustarsi lo spettacolo. In più con Altino è come se fosse un derby essendo geograficamente abbastanza vicina. Loro sono un'ottima squadra con tante giocatrici esperte della categoria e sicuramente faranno di tutto per riscattare la sconfitta della prima giornata».

«Noi, dal canto nostro, - ha concluso - siamo pronti alla battaglia».

Il team caro alla presidente Silvia Parente partirà oggi pomeriggio alla volta dell'Abruzzo e nella mattinata di domenica svolgerà un allenamento di rifinitura.

Il programma (tutti i match in contemporanea alle ore 17, riposa Hermaea Olbia): Green Warriors Sassuolo - Balducchi Macerata (arbitri: Mesiano e Lorenzin); Olimpia Teodora Ravenna - Omag MTSG Marignano (Proietti, Licchelli); Futura Giovani Busto Arsizio - Banca Valsabbina Millenium Brescia (Ciaccio, Pecoraro); Tenaglia Altino - Assitec Sant'Elia (Russo, Lanza); Seap Dalli Cardillo Aragona - Sigel Marsala (Nava, Santoro).