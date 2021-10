Ci siamo quasi. In attesa dell'esordio assoluto in un campionato di A2 (il 17 ottobre fuori casa con il Tenaglia Altino), la Assitec Sant'Elia si presenterà al pubblico il prossimo otto ottobre, quando svelerà il team che affronterà la seconda serie nazionale. Sipario alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro "Manzoni" di Cassino. L'evento si intitolerà "Il sogno diventa realtà" e come ospite ci sarà Gianmarco Carroccia. Il cantante che da tempo interpreta con successo le canzoni di Lucio Battisti, è impegnato nel progetto "Emozioni" che lo vede calcare i palchi di tutta i Italia insieme a Mogol.

Durante la manifestazione sarà "svelata" la nuova maglia con cui l'Assitec Volleyball esordirà il prossimo 17 ottobre nel campionato di Serie A2. Saranno protagonisti anche gli sponsor che hanno deciso di sostenere l'attività del team in un'annata importante come quella che si appresta ad iniziare. Un sogno che per società e dirigenti sta prendendo forma dopo 16 anni di attività, 8 promozioni alle spalle e il titolo di eccellenza sportiva della Regione Lazio nonché vanto per un territorio che ha sempre più bisogno di far conoscere al grande pubblico le sue indiscusse potenzialità.

L'evento vedrà sfilare sul palco, una ad una, le atlete che nella stagione 2021/2022 sfideranno sul campo di gioco le eccellenze della pallavolo italiana che proprio questo anno ha fatto incetta di titoli e referenze positivissime anche a livello internazionale.

«Sarà un evento importante, storico per l'Assitec Volleyball – ha detto la presidente Silvia Parente – una serata di festa e di sport che segna l'inizio ufficiale di un cammino che ci vedrà protagonisti insieme alle eccellenze del volley di tutta Italia. Abbiamo l'importante ma anche difficile compito di portare in alto i valori sportivi ed etici nostri e del territorio che ci onoriamo di rappresentare. Siamo certi che da questo punto di vista non sfigureremo e che sapremo continuare con entusiasmo e ancor più dedizione lo straordinario percorso che da 16 anni ci contraddistingue e che ci ha permesso, a livello sportivo, di toglierci numerose soddisfazioni».La serata sarà a numero chiuso per via delle restrizioni riguardanti il Covid 19.

Per info biglietti contattare il numero 349.8175005 oppure inviare una e-mail all'indirizzo ufficiostampa.assitec-volleyball @gmail.com.