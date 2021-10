La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l'acquisizione delle prestazioni sportive, su base biennale, dell'atleta Vincenzo Provenzani, in forza nella scorsa stagione alla Real Sebastiani Rieti, per l'annata agonistica 2021/22.

Nato a Catania il 28 settembre del 1999, muove i suoi primi passi nel basket nel 2013 con l'Under 17 dell'Assigeco Piacenza per poi approdare alla Stella Azzurra Roma (in B) dove resta per due anni dividendosi tra prima squadra e Under 18. Nel corso della stagione arriva anche la chiamata dell'Italbasket U18 che lo convoca per l'europeo 3×3 in Ungheria. Nel turno di qualificazione gli Azzurrini battono la Spagna e Provenzani viene premiato come Mvp della gara, ma il cammino della Nazionale e del giocatore catanese si conclude ai quarti di finale contro la Francia. Nell'estate del 2017 Provenzani lascia la Capitale scegliendo il Basket Scauri, prima di tornare sulla sua terra d'origine, la Sicilia, dove nella stagione 2018/2019 si mette in evidenza con l'Alfa Basket Catania. Nel 2019/20 gioca nella Geko Psa Sant'Antimo, in serie B, chiudendo la stagione con una percentuale realizzativa del 76% nei tiri liberi, del 53% nei tiri da 2 e del 26% nei tiri da 3. La scorsa stagione veste la maglia della Real Sebastiani Rieti, con cui conquista una semifinale playoff per l'accesso al campionato di serie A2.

Con il club reatino, mette a referto 5.5 punti per gara in 15 minuti di utilizzo.

"Siamo molto contenti di aver firmato Vincenzo" commenta il coach cassinate, Luca Vettese. "Da un punto di vista tecnico, cercavamo un giocatore che aveva capacità di portare, partendo dalla panchina, un cambio di marcia, di intensità e di qualità alla gara. Sicuramente, nessuno meglio di lui, che ha fatto di queste abilità la sua forza, avrebbe avuto le capacità adatte. Per questo, abbiamo deciso di prenderlo e puntare su di lui. Siamo convinti, come staff e società, che potrà senza dubbio fare bene, e migliorare, in continuità con ciò che ha già prodotto, fino ad adesso, durante la sua carriera".

Il nuovo numero 12 rossoblù, dopo essere stato convocato nella prima gara contro Forio d'Ischia, farà la sua prima uscita stagionale domenica nel match contro il Del.Fes Avellino.

Da parte di tutta la società, un caloroso ‘in bocca al lupo' a Vincenzo per questa nuova esperienza all'ombra dell'abbazia.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)