Kienergia Rieti - BPC Virtus Cassino 70-66 (19-16, 20-19, 14-21, 17-10)

Kienergia Rieti: Filippo Testa 21 (2/4, 4/11), Maurizio Del Testa 13 (1/4, 3/7), Marco Timperi 10 (1/6, 1/3), Michele Antelli 7 (1/8, 1/3), Giorgio Broglia 7 (2/2, 1/2), Edoardo Tiberti 6 (3/5, 0/0), Francesco Papa 4 (2/7, 0/0), Matteo Franco 2 (1/2, 0/1), Milos Vujanac 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Edoardo Tiberti 8) - Assist: 15 (Giorgio Broglia 4)

BPC Virtus Cassino: Niccolò Moffa 18 (3/3, 3/9), Uchenna Ani 10 (2/7, 2/5), Federico Lestini 9 (0/2, 3/5), Michael Teghini 7 (2/5, 1/3), Luca Campori 6 (3/9, 0/4), Keller Cedric Ly-Lee 6 (1/3, 0/2), Andrea Birra 6 (0/2, 2/4), Karim Abdoul Idrissou 4 (2/3, 0/0), Sava Razic 0 (0/1, 0/1), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Keller Cedric Ly-Lee 11) - Assist: 13 (Luca Campori 6)

Dopo la bella vittoria contro Formia il Cassino si arrende al PalaSojourner di Rieti dove Del Testa e compagni vincono nella semifinale del Girone G di Supercoppa, sprintando nel finale e al termine di una gara equilibrata e combattuta imponendosi per 70-66. Partita tirata fino alla fine, risolta dalla tripla di Filippo Testa e dal libero di Antelli. Rieti parte bene ma anche Cassino è in serata. Match punto a punto ma le due bombe di Del Testa propiziano il primo vantaggio di Rieti che al 10' è avanti 19-16. Secondo quarto ancora sul filo dell'equilibrio, Testa da un lato e Moffa dall'altro si danno battaglia. Cassino tira bene dalla lunga ed all'intervallo è 39-35 per Rieti. Terzo quarto da dimenticare per i padroni di casa. Canestro chiuso, Moffa è scatenato e ben coadiuvato da Uchenna che porta gli ospiti avanti al 30' per 56-53. Ultima frazione con le difese che salgono di tono, Cassino è +3 al 35', avanti ancora con Keller ma Rieti è brava a non mollare e la porta a casa.

I risultati

Di seguito i risultati del secondo turno della fase di qualificazione della Supercoppa LNP 2021 Old Wild West di Serie B, con il programma del terzo turno.

Accedono al terzo turno, in gara unica, le vincitrici del secondo turno. Giocano in casa le squadre con la migliore posizione del ranking all'interno di ogni girone, definito dal piazzamento in classifica della scorsa stagione.

Girone A

All Food Enic Firenze-Unicusano Pielle Livorno 56-68

La Patrie Etrusca San Miniato-Raggisolaris Faenza 59-61

Il programma del terzo turno (gara in programma domenica 19/09/21):

Raggisolaris Faenza-Unicusano Pielle Livorno

NOTA - Il calendario definitivo del terzo turno sarà reso noto successivamente

Girone B

Rivierabanca Basket Rimini-Goldengas Senigallia 58-70

Luciana Mosconi Ancona-Andrea Costa Imola 65-56

Il programma del terzo turno:

Luciana Mosconi Ancona-Goldengas Senigallia

Girone C

Paffoni Fulgor Omegna-Mamy.eu Oleggio 83-58

Elachem Vigevano 1955-S.Bernardo/Abet Langhe Roero 56-50

Il programma del terzo turno:

Paffoni Fulgor Omegna-Elachem Vigevano 1955

Girone D

Pallacanestro Crema-Rimadesio Desio 81-72

Pall. Bernareggio 99-Ferraroni Juvi Cremona 83-103

Il programma del terzo turno:

Ferraroni Juvi Cremona-Pallacanestro Crema

Girone E

Virtus Arechi Salerno-Geko PSA Sant'Antimo 78-75

Moncada Energy Agrigento-Virtus Kleb Ragusa 88-71

Il programma del terzo turno:

Moncada Energy Agrigento-Virtus Arechi Salerno

Girone F

UEB Gesteco Cividale-Rucker Tenuta Belcorvo San Vendemiano 59-54

Civitus Allianz Vicenza-Antenore Energia Virtus Padova 67-56

Il programma del terzo turno:

Civitus Allianz Vicenza-UEB Gesteco Cividale

Girone G

Kienergia Rieti-BPC Virtus Cassino 70-66

Real Sebastiani Rieti-Solbat Golfo Piombino posticipata al 16/09/2021 20:30

Il programma del terzo turno:

Vincente Real Sebastiani Rieti/Piombino-Kienergia Rieti



Girone H

Lions Basket Bisceglie-La Pietra Monopoli 81-68

Liofilchem Roseto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 78-82

Il programma del terzo turno:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Lions Basket Bisceglie



