Prime notizie riguardo al roster 2021/2022 dell'Assitec Volleyball Sant'Elia che quest'anno militerà nel Campionato nazionale di pallavolo femminile Serie A2. Si parte da una conferma: anche per questa stagione Martina Lorenzini sarà il libero dell'Assitec Volleyball. Già un'esperienza per lei in A2, nel campionato 2019/2020 con la maglia della Sigel Marsala Volley. «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura - ha detto Martina Lorenzini - Non posso che ringraziare la società per la fiducia accordatami anche in questa stagione in un campionato di categoria superiore. Mi impegnerò al massimo affinché questo sia un anno di ulteriore crescita sia per me che per Assitec Volleyball. Non vedo l'ora di tornare in palestra ed iniziare a lavorare con le mie compagne».

Il primo colpo di mercato della società cara alla presidente Silvia Parente è la palleggiatrice Federica Saccani. Classe 1998, 180 cm di altezza, dopo le giovanili al GioVolley e poi all'Anderlini Modena ha disputato due stagioni in serie B1 a Montale. Nel 2018/2019 si trasferisce, invece, a Soverato dove fa il suo esordio in A2. Nel 2019/2020 torna vicino casa, in B2 a Rubiera. L'anno scorso ha vestito la maglia dell'Expert Montale di nuovo in serie A2.

«Sono stata molto contenta di ricevere la chiamata dell'Assitec Volleyball - ha detto Federica Saccani- Una società ambiziosa che ringrazio sentitamente per avermi dato la possibilità di disputare un altro campionato di alto livello. Per la prima volta in questa squadra. Non ho avuto dubbi, ho condiviso da subito il progetto anche perché parlando con coach Emiliano Giandomenico mi ha fatto subito capire che qui c'è voglia di lavorare e fare bene. Spero che i tifosi possano tornare, perché mi hanno riferito che sono molto carichi e abbiamo voglia di condividere con loro questa avvincente stagione».

Oggi invece l'Assitec ha annunciato l'ingaggio dell'opposto Chiara Muzi. Classe 1998, alta 186 cm. Cresciuta nel settore giovanile del Volleyrò, ha fatto il suo esordio in B1 a Frascati nella stagione 2015-2016.

L'anno seguente è già in A2 con la maglia della Sab Volley Legnano con la quale è arrivata ad un passo dalla promozione nella massima serie.

Nella stagione 2017/2018 torna per motivi di studio vicino casa dove disputa il campionato di B2 con il Volley Cave. Lo scorso anno con la maglia della Pallavolo Sicilia Catania in B1 è arrivata sino alla semifinale Play Off per la promozione in A2.

«Ho condiviso sin da subito l'ambizioso progetto dell'Assitec, - ha detto Chiara Muzi - che ringrazio moltissimo per la fiducia accordatami. Per me è un momento speciale, è un'occasione che aspettavo da tempo e sono pronta a dare il massimo per dimostrare di meritarla. Per il resto non vedo l'ora di conoscere lo staff tecnico, le mie nuove compagne di avventura e iniziare a lavorare. Un saluto anche a tutti i tifosi che mi dicono essere molto "calorosi". Ci vediamo presto!».