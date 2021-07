La grande boxe torna a far parlare di sé a Castelliri. Questa sera, a partire dalle 20.30 in piazza Marconi, si terranno la 17esima edizione del Memorial Luigi Quadrini e il 2° Trofeo Loreto Esposito, che verrà assegnato nel corso della manifestazione ad un atleta locale che più si è distinto nello sport.

Come da prassi, l'evento è organizzato dalla palestra "Luigi Quadrini" del maestro Raimondo Scala con la collaborazione delle palestre "G.S. Training Cassino" del maestro Giuseppe Tucciarone, della "ASD Boxe Sora" del neo organizzatore Stefano Soccodato, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Castelliri nelle persone del sindaco Fabio Abballe e del vice sindaco Emilio Di Folco con il coordinamento del vice presidente e segretario Fabio Campoli. Una sinergia, una comunione di intenti che ha dato vita a quella che si preannuncia una riunione pugilistica imperdibile. Questa kermesse ha lo scopo di rendere omaggio a due grandi personaggi castellucciani come il grande campione Luigi Quadrini e il dirigente Loreto Esposito, che hanno dedicato la loro esistenza proprio allo sport ed in particolare al pugilato.

La storia atletica del compianto Luigi - Nato a Castelliri il 25 marzo 1907, è conosciuta soprattutto per il lustro donato al nostro territorio nonché all'intera nazione, per essere stato il primo italiano ad aver conquistato una corona europea all'estero ed esattamente a Madrid contro il fuoriclasse Antonio Ruiz. Un plauso speciale va proprio al maestro Raimondo Scala, da anni noto per la sua attività nella nobile arte della boxe: da lui è passato e continua a passare un nutrito mondo di giovani pronti a formarsi nel corpo e nella mente, così come non mancano schiere di semplici appassionati non professionisti pronti a sudare sotto le sue direttive e ad apprendere i suoi insegnamenti ricchi di valore.

Il programma - In cartellone nove incontri tra i dilettanti: inizia Davide Maffeo della "G.S Traning Cassino" contro Davide Presutti della " ASD Val di Sangro"; Valentino Di Silvio per la " Pugilistica Ciociara" sarà opposto a Tommaso Aquilano della "Pugilistica Pescara"; i ragazzi locali Fabrizio Gabriele e Alessio Sili incroceranno rispettivamente Giulio Diodato e Yuri Camarra; gli emergenti "sorani" Davide Iafrate e Matteo De Santis se la vedranno con Alessandro Liberato e Emanuele Costa; Francesco Di Salvo, Andrea Miele e Carlo Alberto Gentile tutti della "G.S. Traning Cassino" chiuderanno la kermesse contro i pari peso Domenico Petrelli, Ivan Guarneri e Giuseppe De Santis della palestra "Pugilistica Di Giacomo".

Non mancheranno anche i campioni a presenziare alla riunione, come tra cui Stefano Castellucci, Ivan D'Adamo, Gianmarco Cardillo, Vincenzo Finiello, Remo Tatangelo, Luigi Mantegna, così come non mancherà la storica e nota voce del ring Valerio Lamanna. Non resta dunque che aspettare questa sera per godersi momenti di "noble art" con tantissimi ospiti illustri che scavalcheranno le quattro corde per ricordare, ancora una volta, la grandezza e lo spessore di un pugile ciociaro che ha segnato in maniera indelebile il corso di questa meravigliosa disciplina.