Il Basket Cassino ha fretta di ripartire e lo fa gettando le basi per una stagione importante, la prima dopo la scomparsa del presidentissimo Sergio Longo. Ingaggiato il coach Fabio Nardone (che verrà presentato a breve) è stato nominato anche il nuovo direttore sportivo: la scelta è caduta su una persona che ha fatto la storia del club: Gianni Fionda. Altro tassello fondamentale, il rinnovo del sodalizio di collaborazione con il main sponsor: la Banca Popolare del Frusinate. Viva soddisfazione è stata espressa dai massimi responsabili dei due gruppi, queste le parole del presidente della banca Domenico Polselli: «I nuovi decreti governativi permettono la possibilità che si riavviino le attività sportive sia pur con precise modalità e limitazioni. La Banca Popolare del Frusinate, che ho l'onore di presiedere, ha sempre ritenuto che svolgere attività motoria e sportiva rappresenti un elemento fondamentale per lo sviluppo dei nostri ragazzi e del territorio. Basket Cassino Longo & Pagano, società storica della pallacanestro provinciale, che da sempre sosteniamo, è proprio impegnata a rivolgere la sua attenzione allo sport come veicolo di crescita sociale e culturale. Questo uno dei motivi che hanno fortemente agito sul nostro CdA per continuare a sostenerla anche per l'anno sportivo 2021/2022, sia pur in questo momento che deve ancora purtroppo tenere conto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Proprio per questo loro indispensabile ruolo educativo e sociale, è nostro interesse come Banca del territorio, ma riteniamo sia anche interesse dell'intera collettività, mantenere attive le società sportive che, insieme a tanti altri operatori e all'intera popolazione, si sono trovati in gravi difficoltà durante tutto il periodo emergenziale e lo sono tuttora». Ovviamente soddisfatto anche il presidente Dino Pagano: «Il decennale sodalizio tra il Basket Longo & Pagano Cassino e la Banca Popolare del Frusinate è per noi fondamentale e ringrazio il presidente Polselli della dichiarazione che ha rilasciato a dimostrazione dell'apprezzamento sulla nostra associazione sportiva. Anche in questo periodo difficile abbiamo voluto fortemente proseguire le attività per dare la possibilità a tanti giovani di praticare lo sport... Il sottoscritto e tutto il gruppo dirigente è impegnato per programmare la stagione 2021-2022 con la certezza di ben figurare nei campionati under e senior a cui parteciperemo».